Кибератака на "Киевстар", вероятно, была самой масштабной хакерской атакой с начала войны

Недавняя кибератака на "Киевстар", вероятно, была одной из крупнейших подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии .

Как пишет разведка, 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", подвергся кибератаке. Эффект от выходки хакеров длился не менее двух суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании. В частности кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться интернетом. В то же время компания уверяет в том, что никаких личных данных во время атаки не было взломано.

Также кибератака нарушила работу сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек. Между тем Monobank подвергся DDoS-атаке, которая привела к нарушению доступа к вебсайту банка.

"Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного", - заключает разведка.

Кибератака на "Киевстар"

Как и упоминалось выше, масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям. Во время сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Сейчас компании постепенно удается восстановить работу. По состоянию на сегодня, 16 декабря, "Киевстар" восстановил мобильный интернет и более 90% базовых станций мобильной связи.

Более подробно о сбое в Киевстаре можете узнать в материале РБК-Украина.