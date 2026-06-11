На які поїзди "Укрзалізниці" вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

Головне: Обов'язкова роздруківка: Для посадки на поїзди сполученням з Австрією та Угорщиною пасажирам необхідно мати саме паперовий квиток.

Для посадки на поїзди сполученням з Австрією та Угорщиною пасажирам необхідно мати саме паперовий квиток. Перелік рейсів: Правило стосується семи конкретних поїздів.

Правило стосується семи конкретних поїздів. Як діяти пасажиру: Після придбання проїзного документа в офіційному мобільному застосунку УЗ, його потрібно самостійно завантажити у форматі PDF та роздрукувати перед поїздкою.

Після придбання проїзного документа в офіційному мобільному застосунку УЗ, його потрібно самостійно завантажити у форматі PDF та роздрукувати перед поїздкою. Де діє цифра: На всіх інших внутрішніх та міжнародних напрямках жодних змін немає - достатньо показати QR-код на екрані телефона.

Коли обов’язково роздрукувати квиток

У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:

№009К Київ - Будапешт;

№010К Будапешт - Київ;

№749Д Київ - Відень;

№149Д Відень - Київ;

№140Д Чоп - Відень;

№146Д Чоп - Відень;

№143Д Відень - Чоп.

Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.

В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.

Для яких поїздів достатньо електронного квитка

На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.

Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.

Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.