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На які поїзди "Укрзалізниці" вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

18:41 11.06.2026 Чт
2 хв
Хто ризикує не потрапити у свій міжнародний вагон?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Поїзди "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пасажирам міжнародних поїздів "Укрзалізниці" на окремих маршрутах необхідно мати при собі роздрукований паперовий квиток. Електронного документа в застосунку для посадки на такі рейси недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення "Укрзалізниці".

Головне:

  • Обов'язкова роздруківка: Для посадки на поїзди сполученням з Австрією та Угорщиною пасажирам необхідно мати саме паперовий квиток.
  • Перелік рейсів: Правило стосується семи конкретних поїздів.
  • Як діяти пасажиру: Після придбання проїзного документа в офіційному мобільному застосунку УЗ, його потрібно самостійно завантажити у форматі PDF та роздрукувати перед поїздкою.
  • Де діє цифра: На всіх інших внутрішніх та міжнародних напрямках жодних змін немає - достатньо показати QR-код на екрані телефона.

Коли обов’язково роздрукувати квиток

У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:

  • №009К Київ - Будапешт;
  • №010К Будапешт - Київ;
  • №749Д Київ - Відень;
  • №149Д Відень - Київ;
  • №140Д Чоп - Відень;
  • №146Д Чоп - Відень;
  • №143Д Відень - Чоп.

Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.

В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.

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Для яких поїздів достатньо електронного квитка

На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.

Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.

Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запускає новий графік руху поїздів. Перевізник додає 12 нових рейсів, переводить частину популярних поїздів на щоденне курсування, подовжує маршрути до гірських станцій Рахів і Ясіня та прискорює окремі напрямки. Також змінюється розклад низки поїздів.

У компанії також попередили про рекордний попит на квитки на початку літнього сезону. УЗ зазначає, що найближчими тижнями на одне місце можуть претендувати до 6-7 пасажирів. Найпопулярнішим маршрутом став поїзд "Львів - Лозова", а українцям радять купувати квитки заздалегідь або користуватися функцією автовикупу в застосунку УЗ.

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