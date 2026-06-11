На які поїзди "Укрзалізниці" вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

Пасажирам міжнародних поїздів "Укрзалізниці" на окремих маршрутах необхідно мати при собі роздрукований паперовий квиток. Електронного документа в застосунку для посадки на такі рейси недостатньо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення "Укрзалізниці".
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У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:
Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.
В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.
На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.
Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.
Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запускає новий графік руху поїздів. Перевізник додає 12 нових рейсів, переводить частину популярних поїздів на щоденне курсування, подовжує маршрути до гірських станцій Рахів і Ясіня та прискорює окремі напрямки. Також змінюється розклад низки поїздів.
У компанії також попередили про рекордний попит на квитки на початку літнього сезону. УЗ зазначає, що найближчими тижнями на одне місце можуть претендувати до 6-7 пасажирів. Найпопулярнішим маршрутом став поїзд "Львів - Лозова", а українцям радять купувати квитки заздалегідь або користуватися функцією автовикупу в застосунку УЗ.