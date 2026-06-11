На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов

Главное: Обязательная распечатка: Для посадки на поезда сообщением с Австрией и Венгрией пассажирам необходимо иметь именно бумажный билет.

Для посадки на поезда сообщением с Австрией и Венгрией пассажирам необходимо иметь именно бумажный билет. Перечень рейсов: Правило касается семи конкретных поездов.

Правило касается семи конкретных поездов. Как действовать пассажиру: После приобретения проездного документа в официальном мобильном приложении УЗ, его нужно самостоятельно загрузить в формате PDF и распечатать перед поездкой.

После приобретения проездного документа в официальном мобильном приложении УЗ, его нужно самостоятельно загрузить в формате PDF и распечатать перед поездкой. Где действует цифра: На всех других внутренних и международных направлениях никаких изменений нет - достаточно показать QR-код на экране телефона.

Когда обязательно распечатать билет

В компании отмечают, что бумажные билеты обязательно нужно печатать для таких рейсов:

№009К Киев - Будапешт;

№010К Будапешт - Киев;

№749Д Киев - Вена;

№149Д Вена - Киев;

№140Д Чоп - Вена;

№146Д Чоп - Вена;

№143Д Вена - Чоп.

Именно на этих маршрутах проводники проверяют бумажные проездные документы при посадке.

В "Укрзализныце" напомнили, что после покупки билета в приложении пассажиры могут загрузить его в формате PDF и самостоятельно распечатать.

Для каких поездов достаточно электронного билета

На всех остальных рейсах печатать билет не нужно.

Для посадки достаточно показать проводнику QR-код на экране смартфона. Его сканируют через мобильный терминал контроля документов или POS-терминал.

Таким образом большинство внутренних и международных маршрутов "Укрзализныци" остаются доступными по электронным билетам без необходимости их печатать.