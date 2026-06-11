На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов

Пассажирам международных поездов "Укрзализныци" на отдельных маршрутах необходимо иметь при себе распечатанный бумажный билет. Электронного документа в приложении для посадки на такие рейсы недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци".
Главное:
В компании отмечают, что бумажные билеты обязательно нужно печатать для таких рейсов:
Именно на этих маршрутах проводники проверяют бумажные проездные документы при посадке.
В "Укрзализныце" напомнили, что после покупки билета в приложении пассажиры могут загрузить его в формате PDF и самостоятельно распечатать.
На всех остальных рейсах печатать билет не нужно.
Для посадки достаточно показать проводнику QR-код на экране смартфона. Его сканируют через мобильный терминал контроля документов или POS-терминал.
Таким образом большинство внутренних и международных маршрутов "Укрзализныци" остаются доступными по электронным билетам без необходимости их печатать.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня запускает новый график движения поездов. Перевозчик добавляет 12 новых рейсов, переводит часть популярных поездов на ежедневное курсирование, удлиняет маршруты до горных станций Рахов и Ясиня и ускоряет отдельные направления. Также меняется расписание ряда поездов.
В компании также предупредили о рекордном спросе на билеты в начале летнего сезона. УЗ отмечает, что в ближайшие недели на одно место могут претендовать до 6-7 пассажиров. Самым популярным маршрутом стал поезд "Львов - Лозовая", а украинцам советуют покупать билеты заранее или пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ.