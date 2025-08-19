Трамп заявив, що Україна "отримає багато землі"
Президент США Дональд Трамп зробив заяву про Україну, зазначивши, що країна "отримає багато землі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.
За його словами, Україна зрештою "поверне своє життя", перестане втрачати людей і "отримає багато землі".
Він також зазначив, що Росія - "потужна військова держава", більша за Україну, і "це не та війна, яку слід було починати".
"Не можна йти проти країни, яка в десять разів більша за тебе...Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється Росією. Вони це розуміють", - підкреслив Трамп.
Раніше Трамп припускав, що мирна угода між РФ та Україною може потребувати "певного обміну територіями".
Водночас він казав, що Україна поверне частину своїх територій.
Питання територій
Раніше спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні щодо п’яти регіонів. Проте конкретики у його словах не було, і на питання журналістів він розгубився.
Президент України Володимир Зеленський 17 серпня у Брюсселі підкреслив, що будь-які територіальні питання мають обговорюватися лише під час тристоронньої зустрічі лідерів. Наразі Москва не демонструє ознак готовності до такого формату.
За даними ЗМІ, Володимир Путін звернувся до США з проханням визнати тимчасово окуповані українські території частиною Росії.
Крім того, він нібито пропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій і вихід ЗСУ з Донбасу, а також письмово гарантувати, що РФ не нападе на Україну або Європу.