Какие линии Украина не переступит в "обмене территориями" с РФ: что говорит Зеленский

Украина не готова переступить через ряд красных линий в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией. И считает, что на захват Донбасса у противника может уйти еще четыре года.

Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

Донецкая область

По его словам, прежде чем говорить о том, на что готова Украина, нужно узнать, на что готова Москва. Например, что касается Донецкой области, то на встрече с американским лидером Дональдом Трампом он объяснил, что с февраля 2022 года Россия захватила не 69%, а около трети.

"Сейчас в общей сложности где-то 67-69% они удерживают. То есть, за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", - заявил Зеленский.

Он также привел семейный пример. Его дед воевал против немецких нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь. И таких семей очень много, поэтому это очень болезненный момент в истории Украины и жизни украинцев.

"Все не так просто, как кому-то может казаться", - подчеркнул президент.

Другие участки фронта

Что касается Сумской области, то Зеленский уверен: россияне не получат ее.

"И, честно говоря, не смогут удержать те участки в пограничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени - несколько месяцев - и их не будет в Сумской области", - отметил он.

Он также считает, что в перспективе россияне не получат Харьковскую область.

"А говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", - отметил он.

Зеленский в очередной раз сделал акцент на том, что Украина юридически не признает оккупацию никаких временно оккупированных территорий.

"Моя позиция такова", - подытожил он.