Какие линии Украина не переступит в "обмене территориями" с РФ: что говорит Зеленский
Украина не готова переступить через ряд красных линий в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией. И считает, что на захват Донбасса у противника может уйти еще четыре года.
Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
Донецкая область
По его словам, прежде чем говорить о том, на что готова Украина, нужно узнать, на что готова Москва. Например, что касается Донецкой области, то на встрече с американским лидером Дональдом Трампом он объяснил, что с февраля 2022 года Россия захватила не 69%, а около трети.
"Сейчас в общей сложности где-то 67-69% они удерживают. То есть, за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", - заявил Зеленский.
Он также привел семейный пример. Его дед воевал против немецких нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь. И таких семей очень много, поэтому это очень болезненный момент в истории Украины и жизни украинцев.
"Все не так просто, как кому-то может казаться", - подчеркнул президент.
Другие участки фронта
Что касается Сумской области, то Зеленский уверен: россияне не получат ее.
"И, честно говоря, не смогут удержать те участки в пограничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени - несколько месяцев - и их не будет в Сумской области", - отметил он.
Он также считает, что в перспективе россияне не получат Харьковскую область.
"А говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", - отметил он.
Зеленский в очередной раз сделал акцент на том, что Украина юридически не признает оккупацию никаких временно оккупированных территорий.
"Моя позиция такова", - подытожил он.
Напомним, ранее Зеленский четко заявил, что вопрос "обмена территориями" будет обсуждаться на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп намекал, что война может закончиться, если Украина откажется от Крыма и перспективы членства в НАТО. А согласно инсайдам в СМИ, Путин требует от Киева выйти из Донецкой области только лишь за возможность заморозить текущую линию фронта на других участках.
По данным WSJ, европейские лидеры пытались объяснить Трампу, почему Украина не может выйти из Донецкой области. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц говорил, что требование Москвы по всему Донбассу равноценно требованию к США отказаться от Флориды.
Во вторник президент США заявил, что по итогам потенциальной мирной сделки Украина "получит много земли".