WSJ дізналось, як європейці пояснювали Трампу, чому Україна не може віддати Донбас РФ

Європейські лідери під час переговорів у Вашингтоні намагалися донести до президента США Дональда Трампа небезпеку можливих поступок Росії щодо територій України, зокрема решти Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, підготовлена США карта східної України, яку переглянули Трамп і Володимир Зеленський, продемонструвала, що Росія вже контролює близько 76% Донецької області. Цей регіон, на який Кремль претендує повністю, містить одні з найпотужніших оборонних укріплень України.

Щоб пояснити масштаб загрози, європейські лідери наводили приклади, які могли б бути зрозумілими для Трампа.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "вимога Москви щодо всього Донбасу є рівноцінною проханням до США відмовитися від Флориди".

Президент Фінляндії Александер Стубб під час закритих переговорів охарактеризував східноукраїнські міста Краматорськ і Слов’янськ як "бастіон проти гунів".

За словами джерел видання, саме ця метафора справила на Трампа найбільше враження.