Кетчуп, що здивує всіх: несподіваний рецепт із гарбуза, який стане хітом на вашій кухні

Кетчуп із гарбуза - це корисна альтернатива традиційному соусу, у якій поєднуються м’який солодкуватий смак гарбуза та пікантні спеції. Він простий у приготуванні, підходить для зберігання на зиму та чудово доповнює м’ясні, овочеві та борошняні страви.

Кетчуп з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз - 350 г

яблука - 250 г

цибуля - 1 шт.

часник - 1,2 зубчика

сіль перець, хмелі-сунелі - до смаку

томатна паста - 1 ч..

цукор - 2-3 л

лимонний сік - 1 ч.л

Спосіб приготування

У каструлі обсмажте нарізану цибулю та часник. Додайте гарбуз та яблука і все ретельно перемішайте. Влийте 100 мл води і тушкуйте під закритою кришкою, поки овочі не стануть м'якими.

Після цього додайте спеції, томатну пасту та тушкуйте ще 4 хвилини.

В кінці збийте масу блендером, додайте лимонний сік і гарбузовий кетчуп готовий.

Такий соус чудово підійде до будь-якої страви. Зберігати його потрібно у холодильнику в стерилізованій банці.

Кетчуп з гарбуза (фото: кадр з відео)