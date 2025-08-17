ua en ru
Кетчуп, що здивує всіх: несподіваний рецепт із гарбуза, який стане хітом на вашій кухні

Неділя 17 серпня 2025 07:45
Кетчуп, що здивує всіх: несподіваний рецепт із гарбуза, який стане хітом на вашій кухні Рецепт смачного кетчупа з гарбуза (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кетчуп із гарбуза - це корисна альтернатива традиційному соусу, у якій поєднуються м’який солодкуватий смак гарбуза та пікантні спеції. Він простий у приготуванні, підходить для зберігання на зиму та чудово доповнює м’ясні, овочеві та борошняні страви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Апетитні мрії".

Кетчуп з гарбуза

Інгредієнти:

  • гарбуз - 350 г
  • яблука - 250 г
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 1,2 зубчика
  • сіль перець, хмелі-сунелі - до смаку
  • томатна паста - 1 ч..
  • цукор - 2-3 л
  • лимонний сік - 1 ч.л

Спосіб приготування

У каструлі обсмажте нарізану цибулю та часник. Додайте гарбуз та яблука і все ретельно перемішайте. Влийте 100 мл води і тушкуйте під закритою кришкою, поки овочі не стануть м'якими.

Після цього додайте спеції, томатну пасту та тушкуйте ще 4 хвилини.

В кінці збийте масу блендером, додайте лимонний сік і гарбузовий кетчуп готовий.

Такий соус чудово підійде до будь-якої страви. Зберігати його потрібно у холодильнику в стерилізованій банці.

Кетчуп, що здивує всіх: несподіваний рецепт із гарбуза, який стане хітом на вашій кухніКетчуп з гарбуза (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

