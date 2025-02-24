Який кетчуп не можна купувати в українських магазинах і чому

В українських супермаркетах представлений широкий вибір кетчупів різних торгових марок. Проте, не всі вони однаково якісні та безпечні для здоров'я. Споживачам варто бути уважними та обережними при виборі цього популярного соусу.

Який кетчуп не можна купувати та на що звернути увагу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому деякі кетчупи можуть бути шкідливими?

Деякі виробники додають надмірну кількість цукру до кетчупу, що робить його не тільки шкідливим для фігури, але й може негативно вплинути на здоров'я людей з діабетом або інсулінорезистентністю.

Барвники, ароматизатори, консерванти та інші штучні добавки можуть викликати алергічні реакції та інші проблеми зі здоров'ям.

Е129 та Е124 - це барвники, вони забезпечують яскравий червоний колір Домішують їх здебільшого тоді, коли томатів у кетчупі бракує, а треба ж надати желеподібній масі натурального вигляду.

Ці барвники (гранули чи порошок) - синтетичні, є похідними від продуктів нафтопереробки. Вони не заборонені для використання у харчовій промисловості. Але, як досліджено, у людей, схильних до алергії, дітей вони можуть провокувати висипку на шкірі, кропив'янку, задишку. Медики застерігають своїх пацієнтів від продуктів із такими добавками.

До складу Е124 також входять солі натрію, які вважають потенційним канцерогеном. Тому цей барвник заборонений у таких країнах, як США, Норвегія, Фінляндія". Тому якщо бачите ці барвники у складі кетчупу - краще його не купувати.

Зазначимо, що деякі виробники можуть використовувати неякісні томати або томатну пасту, що впливає на смак та поживну цінність кетчупу.

Також виробники можуть вказувати на етикетці неправдиву інформацію про склад продукту, що вводить споживачів в оману.

Як обрати якісний кетчуп?

Уважно читайте етикетку

Звертайте увагу на склад продукту. Кетчуп повинен містити мінімум інгредієнтів, серед яких на першому місці мають бути томати або томатна паста.

Обирайте кетчуп з низьким вмістом цукру

Віддавайте перевагу кетчупам з низьким вмістом цукру або зовсім без нього.

Уникайте кетчупів з великою кількістю штучних добавок

Намагайтеся обирати кетчупи з мінімальною кількістю штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.

Обирайте відомих виробників

Віддавайте перевагу кетчупам відомих торгових марок, які дорожать своєю репутацією та контролюють якість своєї продукції.

Звертайте увагу на ціну

Якісний кетчуп ніколи не коштує дешево! Занадто низька ціна може свідчити про використання неякісних інгредієнтів. Наприклад, в українських магазинах ціна якісного кетчупу стартує від 50 гривень. Якщо вам пропонують купити "акційний товар" вартістю, приміром, 12 гривень - то це має дуже насторожити.

Які кетчупи варто обходити стороною?

На жаль, ми не можемо назвати конкретні торгові марки кетчупів, які не варто купувати, оскільки це може бути розцінено як антиреклама. Але є певні поради, дотримуючись яких ви зможете не "попастися на крючок" і не купити неякісний товар.

Кетчуп має занадто яскравий колір

Яскраво-червоний колір кетчупу може свідчити про використання штучних барвників. Остерігайтеся такого продукту і не купуйте.

Кетчуп має неприродний запах

Неприємний або хімічний запах кетчупу може свідчити про використання неякісних інгредієнтів або порушення технології виробництва. Краще оминати такий продукт стороною.

Кетчуп має занадто густу або рідку консистенцію

Занадто густа або рідка консистенція кетчупу може свідчити про використання загусників або недостатню кількість томатів. Зазвичай, гарні соуси продаються в скляних пляшках, а більше дешеві в пластикових упаковках.

Звичайно, що продукт в скляній тарі буде коштувати більше, ніж той самий в пластиковій упаковці.

На етикетці кетчупу відсутня інформація про склад

Це червоний прапорець у виборі будь-якого продукту! Відсутність інформації про склад кетчупу на етикетці є серйозним порушенням та може свідчити про неякісний продукт.