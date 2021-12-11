Эти соусы популярны во всем мире: рецепты от лучших шеф-поваров планеты

Итальянский песто, японский терияки, грузинский сацебели, мексиканская сальса – об этих соусах точно слышали все, кто хоть немного интересуется кулинарией.

В каждой стране есть рецепт соуса, который завоевал любовь и признание во всем мире.

Как приготовить самые популярные соусы мира по рецептам от лучших шеф-поваров, рассказали в Foodandmood.

Итальянский песто

100 г зеленого базилика

3 ст. ложки семян пинии (можно взять кедровые или грецкие орешки, кешью)

2 ст. ложки тертого овечьего сыра

3. ст. ложки тертого пармезана

3 зубчика чеснока

150 мл оливкового масла

соль

Базилик порубите, орешки измельчите. Все ингредиенты положите в блендер, добавьте сыр и очищенный чеснок. Взбейте и добавьте соль и масло. Еще раз взбейте.

Подавайте в качестве закуски или к пасте.

Украинский сметанный соус

Стакан сметаны

Зелень по вкусу

4 зубчика чеснок

Соль

В сметану выдавите чеснок, зелень мелко порубите. Можно использовать укроп или петрушку, а также любую другую, которая вам по вкусу. Смешайте сметану с зеленью, добавьте немного соли.

Такой соус прекрасно подходит к жареным овощам, оладьям, дерунам. Можно использовать для заправки салатов или в качестве дополнения к снекам.

Японский терияки

Полстакана соевого соуса

Полстакана тростникового сахара

2 зубчика чеснока

1 ч. ложка тертого имбиря

1 ст. ложка меда

1 ст. ложка винного уксуса

1 ч. ложка оливкого масла

¼ стакана воды

3 ч. ложки крахмала

На сковороде разогрейте соевый соус, выдавите туда чеснок, добавьте сахар, имбирь и перемешайте. Потом добавьте мед, уксус, оливковое масло.

Когда мед растворится, влейте воду и засыпьте крахмал. Перемешивая, доведите до кипения и дайте повариться 5 минут. Потом нужно 20 минут, чтобы соус загустел и остыл.

Подавать соус терияки можно к мясу, птице, рыбе и овощам.

Латиноамериканский чимичурри

1\2 пучка петрушки

1\2 пучка кинзы

1\2 луковицы

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки винного уксуса

100 мл оливкового масла

1 ч. ложка орегано

1\2 ч. ложки зиры

соль, перец

Мелко порубите лук, чеснок и зелень. Смешайте все ингредиенты. Чтобы соус был острый – добавьте горький перец, но мелко его порубите.

Подавать такой соус можно к блюдам из мяса.

Грузинский сацебели

0,5 кг помидоров

100 г грецких орехов

пучок кинзы

1\2 пучка мяты

2 зубчика чеснока

соль

хмели-сунели

острый перец

Помидоры обдайте кипятком и снимите кожуру. Орехи измельчите, кинзу, мяту и чеснок мелко порубите. Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности.

Подавайте этот соус к птице, цыплятам табака, жареному мясу и шашлыку.

Мексиканская сальса

10 помидоров

2 зубчика чеснока

1 луковица

Стручок перца чили

Пучок кинзы

3 ст. ложки сока лайма

1 ч. ложка тмина

оливковое масло

соль

Помидоры, чили, лук и чеснок положите в сковороду, сбрызните оливковым маслом и обжарьте до румяной корочки.

Потом снимите с огня, удалите кожуру и семечки. Мякоть измельчите в блендере.

Добавьте сок лайма, мелко нарубленную кинзу, соль, тмин и снова все взбейте до однородной массы.

Подавайте этот соус к чипсам, снекам, тако или лепешкам.

Тунисский харисса

2 сладких перца

4 стручка острого перца

3 зубчика чеснока

2 ч. ложки паприки

2 ч. ложки зиры

2 ч. ложки кориандра

1 ч. ложка сахара

2 ст. ложки лимонного сока

оливковое масло

соль

Перцы запекайте в духовке в течение 20 минут. Потом сложите в пакет и завяжите, дайте остыть. Снимите с них кожицу и удалите семена. Мелко порубите чеснок.

Взбейте блендером сладкий перец, горький перец, чеснок. Добавьте лимонный сок и специи, взбейте до однородности.

Хранить такой соус можно в банке, залив оливковым маслом. Подавать можно к любым блюдам.