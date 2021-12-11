Эти соусы популярны во всем мире: рецепты от лучших шеф-поваров планеты
В каждой стране есть рецепт соуса, который завоевал любовь и признание во всем мире.
Итальянский песто, японский терияки, грузинский сацебели, мексиканская сальса – об этих соусах точно слышали все, кто хоть немного интересуется кулинарией.
Как приготовить самые популярные соусы мира по рецептам от лучших шеф-поваров, рассказали в Foodandmood.
Итальянский песто
- 100 г зеленого базилика
- 3 ст. ложки семян пинии (можно взять кедровые или грецкие орешки, кешью)
- 2 ст. ложки тертого овечьего сыра
- 3. ст. ложки тертого пармезана
- 3 зубчика чеснока
- 150 мл оливкового масла
- соль
Базилик порубите, орешки измельчите. Все ингредиенты положите в блендер, добавьте сыр и очищенный чеснок. Взбейте и добавьте соль и масло. Еще раз взбейте.
Подавайте в качестве закуски или к пасте.
Украинский сметанный соус
- Стакан сметаны
- Зелень по вкусу
- 4 зубчика чеснок
- Соль
В сметану выдавите чеснок, зелень мелко порубите. Можно использовать укроп или петрушку, а также любую другую, которая вам по вкусу. Смешайте сметану с зеленью, добавьте немного соли.
Такой соус прекрасно подходит к жареным овощам, оладьям, дерунам. Можно использовать для заправки салатов или в качестве дополнения к снекам.
Японский терияки
- Полстакана соевого соуса
- Полстакана тростникового сахара
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. ложка тертого имбиря
- 1 ст. ложка меда
- 1 ст. ложка винного уксуса
- 1 ч. ложка оливкого масла
- ¼ стакана воды
- 3 ч. ложки крахмала
На сковороде разогрейте соевый соус, выдавите туда чеснок, добавьте сахар, имбирь и перемешайте. Потом добавьте мед, уксус, оливковое масло.
Когда мед растворится, влейте воду и засыпьте крахмал. Перемешивая, доведите до кипения и дайте повариться 5 минут. Потом нужно 20 минут, чтобы соус загустел и остыл.
Подавать соус терияки можно к мясу, птице, рыбе и овощам.
Латиноамериканский чимичурри
- 1\2 пучка петрушки
- 1\2 пучка кинзы
- 1\2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки винного уксуса
- 100 мл оливкового масла
- 1 ч. ложка орегано
- 1\2 ч. ложки зиры
- соль, перец
Мелко порубите лук, чеснок и зелень. Смешайте все ингредиенты. Чтобы соус был острый – добавьте горький перец, но мелко его порубите.
Подавать такой соус можно к блюдам из мяса.
Грузинский сацебели
- 0,5 кг помидоров
- 100 г грецких орехов
- пучок кинзы
- 1\2 пучка мяты
- 2 зубчика чеснока
- соль
- хмели-сунели
- острый перец
Помидоры обдайте кипятком и снимите кожуру. Орехи измельчите, кинзу, мяту и чеснок мелко порубите. Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности.
Подавайте этот соус к птице, цыплятам табака, жареному мясу и шашлыку.
Мексиканская сальса
- 10 помидоров
- 2 зубчика чеснока
- 1 луковица
- Стручок перца чили
- Пучок кинзы
- 3 ст. ложки сока лайма
- 1 ч. ложка тмина
- оливковое масло
- соль
Помидоры, чили, лук и чеснок положите в сковороду, сбрызните оливковым маслом и обжарьте до румяной корочки.
Потом снимите с огня, удалите кожуру и семечки. Мякоть измельчите в блендере.
Добавьте сок лайма, мелко нарубленную кинзу, соль, тмин и снова все взбейте до однородной массы.
Подавайте этот соус к чипсам, снекам, тако или лепешкам.
Тунисский харисса
- 2 сладких перца
- 4 стручка острого перца
- 3 зубчика чеснока
- 2 ч. ложки паприки
- 2 ч. ложки зиры
- 2 ч. ложки кориандра
- 1 ч. ложка сахара
- 2 ст. ложки лимонного сока
- оливковое масло
- соль
Перцы запекайте в духовке в течение 20 минут. Потом сложите в пакет и завяжите, дайте остыть. Снимите с них кожицу и удалите семена. Мелко порубите чеснок.
Взбейте блендером сладкий перец, горький перец, чеснок. Добавьте лимонный сок и специи, взбейте до однородности.
Хранить такой соус можно в банке, залив оливковым маслом. Подавать можно к любым блюдам.
Напомним, ранее мы рассказывали, какими соусами можно легко заменить жирный майонез.
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