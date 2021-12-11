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Эти соусы популярны во всем мире: рецепты от лучших шеф-поваров планеты

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Суббота 11 декабря 2021 18:09
Эти соусы популярны во всем мире: рецепты от лучших шеф-поваров планеты Фото: Как приготовить самые популярные соусы в мире по рецептам от лучших шеф-поваров (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В каждой стране есть рецепт соуса, который завоевал любовь и признание во всем мире.

Итальянский песто, японский терияки, грузинский сацебели, мексиканская сальса – об этих соусах точно слышали все, кто хоть немного интересуется кулинарией.

Как приготовить самые популярные соусы мира по рецептам от лучших шеф-поваров, рассказали в Foodandmood.

Итальянский песто

  • 100 г зеленого базилика
  • 3 ст. ложки семян пинии (можно взять кедровые или грецкие орешки, кешью)
  • 2 ст. ложки тертого овечьего сыра
  • 3. ст. ложки тертого пармезана
  • 3 зубчика чеснока
  • 150 мл оливкового масла
  • соль

Базилик порубите, орешки измельчите. Все ингредиенты положите в блендер, добавьте сыр и очищенный чеснок. Взбейте и добавьте соль и масло. Еще раз взбейте.

Подавайте в качестве закуски или к пасте.

Украинский сметанный соус

  • Стакан сметаны
  • Зелень по вкусу
  • 4 зубчика чеснок
  • Соль

В сметану выдавите чеснок, зелень мелко порубите. Можно использовать укроп или петрушку, а также любую другую, которая вам по вкусу. Смешайте сметану с зеленью, добавьте немного соли.

Такой соус прекрасно подходит к жареным овощам, оладьям, дерунам. Можно использовать для заправки салатов или в качестве дополнения к снекам.

Японский терияки

  • Полстакана соевого соуса
  • Полстакана тростникового сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. ложка тертого имбиря
  • 1 ст. ложка меда
  • 1 ст. ложка винного уксуса
  • 1 ч. ложка оливкого масла
  • ¼ стакана воды
  • 3 ч. ложки крахмала

На сковороде разогрейте соевый соус, выдавите туда чеснок, добавьте сахар, имбирь и перемешайте. Потом добавьте мед, уксус, оливковое масло.

Когда мед растворится, влейте воду и засыпьте крахмал. Перемешивая, доведите до кипения и дайте повариться 5 минут. Потом нужно 20 минут, чтобы соус загустел и остыл.

Подавать соус терияки можно к мясу, птице, рыбе и овощам.

Латиноамериканский чимичурри

  • 1\2 пучка петрушки
  • 1\2 пучка кинзы
  • 1\2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки винного уксуса
  • 100 мл оливкового масла
  • 1 ч. ложка орегано
  • 1\2 ч. ложки зиры
  • соль, перец

Мелко порубите лук, чеснок и зелень. Смешайте все ингредиенты. Чтобы соус был острый – добавьте горький перец, но мелко его порубите.

Подавать такой соус можно к блюдам из мяса.

Грузинский сацебели

  • 0,5 кг помидоров
  • 100 г грецких орехов
  • пучок кинзы
  • 1\2 пучка мяты
  • 2 зубчика чеснока
  • соль
  • хмели-сунели
  • острый перец

Помидоры обдайте кипятком и снимите кожуру. Орехи измельчите, кинзу, мяту и чеснок мелко порубите. Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности.

Подавайте этот соус к птице, цыплятам табака, жареному мясу и шашлыку.

Мексиканская сальса

  • 10 помидоров
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • Стручок перца чили
  • Пучок кинзы
  • 3 ст. ложки сока лайма
  • 1 ч. ложка тмина
  • оливковое масло
  • соль

Помидоры, чили, лук и чеснок положите в сковороду, сбрызните оливковым маслом и обжарьте до румяной корочки.

Потом снимите с огня, удалите кожуру и семечки. Мякоть измельчите в блендере.

Добавьте сок лайма, мелко нарубленную кинзу, соль, тмин и снова все взбейте до однородной массы.

Подавайте этот соус к чипсам, снекам, тако или лепешкам.

Тунисский харисса

  • 2 сладких перца
  • 4 стручка острого перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ч. ложки паприки
  • 2 ч. ложки зиры
  • 2 ч. ложки кориандра
  • 1 ч. ложка сахара
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • оливковое масло
  • соль

Перцы запекайте в духовке в течение 20 минут. Потом сложите в пакет и завяжите, дайте остыть. Снимите с них кожицу и удалите семена. Мелко порубите чеснок.

Взбейте блендером сладкий перец, горький перец, чеснок. Добавьте лимонный сок и специи, взбейте до однородности.

Хранить такой соус можно в банке, залив оливковым маслом. Подавать можно к любым блюдам.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими соусами можно легко заменить жирный майонез.

А также мы писали о том, что ученые назвали овощ, который обязательно нужно есть каждый день.

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