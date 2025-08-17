Кетчуп, который удивит всех: неожиданный рецепт из тыквы, который станет хитом на вашей кухне
Кетчуп из тыквы - это полезная альтернатива традиционному соусу, в которой сочетаются мягкий сладковатый вкус тыквы и пикантные специи. Он прост в приготовлении, подходит для хранения на зиму и прекрасно дополняет мясные, овощные и мучные блюда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Апетитні мрії".
Кетчуп из тыквы
Ингредиенты:
- тыква - 350 г
- яблоки - 250 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1,2 зубчика
- соль перец, хмели-сунели - по вкусу
- томатная паста - 1 ч. л.
- сахар - 2-3 л
- лимонный сок - 1 ч.л
Способ приготовления
В кастрюле обжарьте нарезанный лук и чеснок. Добавьте тыкву и яблоки и все тщательно перемешайте. Влейте 100 мл воды и тушите под закрытой крышкой, пока овощи не станут мягкими.
После этого добавьте специи, томатную пасту и тушите еще 4 минуты.
В конце взбейте массу блендером, добавьте лимонный сок и тыквенный кетчуп готов.
Такой соус прекрасно подойдет к любому блюду. Хранить его нужно в холодильнике в стерилизованной банке.
Кетчуп из тыквы (фото: кадр из видео)
