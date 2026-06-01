Кешбеку за пальне більше немає: до якого числа треба витратити гроші

В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. Вона тривала до 31 травня 2026 року. Українці, які встигли накопичити кошти за цією програмою, ще мають час їх використати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
Кешбек на пальне запрацював 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки населення на тлі різкого зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході.
Програма діяла трохи більше двох місяців і офіційно завершилася 31 травня.
За цей час нею скористалися майже 2,3 млн українців. До програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні.
У міністерстві наголосили, що накопичені кошти не зникнуть одразу після завершення програми. Українці можуть використати їх до 30 червня 2026 року включно.
Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично повернуто до державного бюджету. Тому учасникам програми радять не відкладати використання коштів на останній момент.
Накопичені гроші можна використати на:
Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, які брали участь у програмі.
Розмір компенсації залежав від виду пального:
За даними міністерства, 91% учасників програми були власниками автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.
Попри завершення паливної програми, загальна програма "Національний кешбек" продовжує діяти. Наразі нею користуються понад 5 млн українців, які отримують компенсацію за купівлю товарів українського виробництва.
У Мінекономіки наголошують, що кешбек на пальне від початку був тимчасовим антикризовим інструментом підтримки та завершується відповідно до затверджених раніше строків.
Нагадаємо, програма "Національний кешбек" була запроваджена для підтримки українських виробників та стимулювання купівлі товарів вітчизняного виробництва. Вона дозволяє українцям отримувати часткове повернення коштів за покупки та використовувати їх для оплати комунальних послуг, транспорту, мобільного зв’язку, ліків, культурних послуг або на допомогу українським військовим. Максимальний розмір виплати становить до 3 тисяч гривень на місяць.
РБК-Україна раніше також розповідало, що Кабмін продовжив програму "Національний кешбек" ще на два роки. За даними уряду, 70% отриманих коштів українці витрачають на оплату комунальних послуг, а решту - на товари та послуги українського виробництва.