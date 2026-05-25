Правила кешбеку: за які товари повертають 15% вартості і як їх отримати
Українці можуть отримувати державний кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Розмір виплати залежить від категорії товару й може сягати до 3000 грн на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ''Зроблено в Україні''.
Головне:
- Держава повертає 5% або 15% від вартості українських товарів.
- Максимальна сума кешбеку на місяць – 3000 грн.
- Для участі потрібно відкрити спеціальну картку в банку-партнері.
- Кешбек нараховують лише за товари виробників та магазинів-учасників програми.
- Використати накопичені кошти можна до 30 червня 2026 року.
Що таке програма «Національний кешбек»
Програма ''Національний кешбек'' – це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.
Мінімальна сума кешбеку становить 2 грн на місяць, максимальна – 3000 грн.
Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.
Як стати учасником програми
Щоб отримувати виплати, потрібно:
відкрити спеціальну картку ''Національний кешбек'' у банку-партнері;
визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;
встановити або оновити застосунок Дія та додати картку в розділі «Сервіси».
Серед банків-партнерів програми – ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank та інші.
За які товари нараховують 5% кешбеку
Повернення 5% передбачене за купівлю товарів у таких категоріях:
- м’ясо та м’ясні вироби;
- молочні продукти;
- овочі та фрукти;
- риба та морепродукти;
- хліб і свіжа випічка;
- яйця;
- напої;
- бакалія;
- автотовари;
- аптечні товари;
- товари для саду та городу.
За які покупки можна отримати 15%
Підвищений кешбек у 15% нараховують за покупки у категоріях:
- електроніка та побутова техніка;
- одяг і взуття;
- книги та канцелярія;
- товари для ремонту;
- іграшки та дитячі товари;
- товари для тварин;
- побутова хімія;
- косметика та засоби гігієни;
- тверді й м’які сири;
- макаронні вироби;
- гречка;
- вино.
Коли нараховують гроші та на що їх можна витратити
Інформацію про нарахований кешбек можна перевірити вже наступного дня у застосунку Дія.
Кошти за попередній місяць зараховують наприкінці наступного місяця на спеціальну картку ''Національний кешбек''.
Зняти гроші готівкою не можна. Водночас їх дозволено витратити на:
- комунальні та поштові послуги;
- благодійність і підтримку ЗСУ;
- ліки та медичні вироби українського виробництва;
- книги;
- продукти харчування та інші товари, які беруть участь у програмі.
Використати накопичений кешбек можна до 30 червня 2026 року.