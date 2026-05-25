Правила кешбеку: за які товари повертають 15% вартості і як їх отримати

Українці можуть отримувати державний кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Розмір виплати залежить від категорії товару й може сягати до 3000 грн на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ''Зроблено в Україні'' .

Головне:

Держава повертає 5% або 15% від вартості українських товарів.

Максимальна сума кешбеку на місяць – 3000 грн.

Для участі потрібно відкрити спеціальну картку в банку-партнері.

Кешбек нараховують лише за товари виробників та магазинів-учасників програми.

Використати накопичені кошти можна до 30 червня 2026 року.

Що таке програма «Національний кешбек»

Програма ''Національний кешбек'' – це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.

Мінімальна сума кешбеку становить 2 грн на місяць, максимальна – 3000 грн.

Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.

Як стати учасником програми

Щоб отримувати виплати, потрібно:

відкрити спеціальну картку ''Національний кешбек'' у банку-партнері;

визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

встановити або оновити застосунок Дія та додати картку в розділі «Сервіси».

Серед банків-партнерів програми – ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank та інші.

За які товари нараховують 5% кешбеку

Повернення 5% передбачене за купівлю товарів у таких категоріях:

м’ясо та м’ясні вироби;

молочні продукти;

овочі та фрукти;

риба та морепродукти;

хліб і свіжа випічка;

яйця;

напої;

бакалія;

автотовари;

аптечні товари;

товари для саду та городу.

За які покупки можна отримати 15%

Підвищений кешбек у 15% нараховують за покупки у категоріях:

електроніка та побутова техніка;

одяг і взуття;

книги та канцелярія;

товари для ремонту;

іграшки та дитячі товари;

товари для тварин;

побутова хімія;

косметика та засоби гігієни;

тверді й м’які сири;

макаронні вироби;

гречка;

вино.

Коли нараховують гроші та на що їх можна витратити

Інформацію про нарахований кешбек можна перевірити вже наступного дня у застосунку Дія.

Кошти за попередній місяць зараховують наприкінці наступного місяця на спеціальну картку ''Національний кешбек''.

Зняти гроші готівкою не можна. Водночас їх дозволено витратити на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність і підтримку ЗСУ;

ліки та медичні вироби українського виробництва;

книги;

продукти харчування та інші товари, які беруть участь у програмі.

Використати накопичений кешбек можна до 30 червня 2026 року.