Українцям почали виплачувати паливний кешбек: на що його витратити

Українцям почали нараховувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень, цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримають майже 4,8 млн учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерство економіки України.

Кому нарахують виплати

У рамках програми гроші отримають мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за купівлю українських товарів і послуг.

Цього разу учасникам почали виплачувати не тільки стандартний кешбек, а й компенсацію за купівлю палива.

Програма продовжує розширюватися, а кількість користувачів залишається високою. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 млн осіб.

Хто частіше користується програмою

Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента.

Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра.

За інформацією організаторів, частка таких автомобілістів серед користувачів програми сягає 91%.

На що можна витратити кешбек

Кошти, нараховані в рамках програми "Національний кешбек", можна використовувати на оплату низки товарів і послуг українського виробництва.

Зокрема, гроші дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків і медичних товарів українського виробництва, продуктів харчування, книг та іншої друкованої продукції.

Крім того, нарахований кешбек можна перевести на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.