Українцям почали виплачувати паливний кешбек: на що його витратити

16:05 07.05.2026 Чт
2 хв
Уперше разом з основною виплатою громадянам також нараховують кешбек ще за одну покупку
aimg Анастасія Никончук
Українцям почали виплачувати паливний кешбек: на що його витратити Фото: Національний кешбек (GettyImages)
Українцям почали нараховувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень, цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримають майже 4,8 млн учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерство економіки України.

Кому нарахують виплати

У рамках програми гроші отримають мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за купівлю українських товарів і послуг.

Цього разу учасникам почали виплачувати не тільки стандартний кешбек, а й компенсацію за купівлю палива.

Програма продовжує розширюватися, а кількість користувачів залишається високою. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 млн осіб.

Хто частіше користується програмою

Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента.

Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра.

За інформацією організаторів, частка таких автомобілістів серед користувачів програми сягає 91%.

На що можна витратити кешбек

Кошти, нараховані в рамках програми "Національний кешбек", можна використовувати на оплату низки товарів і послуг українського виробництва.

Зокрема, гроші дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків і медичних товарів українського виробництва, продуктів харчування, книг та іншої друкованої продукції.

Крім того, нарахований кешбек можна перевести на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Нагадуємо, що "Національний кешбек" працюватиме за оновленим механізмом нарахувань. Після змін розмір виплат залежатиме від категорії товарів і продукції: за окремі покупки українці зможуть отримувати збільшений кешбек, тоді як для інших категорій сума повернення буде знижена.

Зазначимо, що користувачам програми також нагадали, що перевірити суму нарахованого кешбеку можна через застосунок "Дія". Після оновлення інтерфейсу на головному екрані сервісу з'явилася більш зручна система відображення нарахувань, завдяки чому відстежувати виплати стало простіше.

Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
