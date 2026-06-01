Кешбэка за топливо больше нет: до какого числа надо потратить деньги

12:50 01.06.2026 Пн
3 мин
Украинцам напомнили, куда можно использовать полученный за топливо кешбэк
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцам перестали начислять кешбэк за топливо (Getty Images)

В Украине официально завершилась программа государственного кешбэка на топливо. Она продолжалась до 31 мая 2026 года. Украинцы, которые успели накопить средства по этой программе, еще имеют время их использовать.

Главное:

  • Финал программы: В Украине 31 мая 2026 года официально завершилась временная государственная программа начисления кешбэка на топливо.
  • Критический дедлайн: Все накопленные деньги необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно.
  • На что потратить: Полученные средства разрешено направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств или книг, товары украинского производства, а также на благотворительность и поддержку ВСУ.
  • Кто принимал участие: Чаще всего программой пользовались владельцы бюджетных авто (91% от всех участников).
  • Судьба "Национального кешбэка": Несмотря на отмену топливной программы, общий проект "Национальный кешбек" продолжает работать в обычном режиме.

Когда прекратили начислять кешбек

Кешбек на топливо заработал 20 марта 2026 года как временная мера поддержки населения на фоне резкого роста мировых цен на нефтепродукты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Программа действовала чуть больше двух месяцев и официально завершилась 31 мая.

За это время ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев. К программе присоединились более 220 операторов АЗС по всей стране.

До какого числа можно потратить деньги

В министерстве отметили, что накопленные средства не исчезнут сразу после завершения программы. Украинцы могут использовать их до 30 июня 2026 года включительно.

После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически возвращен в государственный бюджет. Поэтому участникам программы советуют не откладывать использование средств на последний момент.

На что можно потратить кэшбек

Накопленные деньги можно использовать на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств;
  • покупку книг;
  • товары украинского производства;
  • благотворительные взносы;
  • поддержку Вооруженных сил Украины.

Сколько компенсации получали водители

Кешбэк начислялся автоматически при безналичной оплате топлива на АЗС, которые участвовали в программе.

Размер компенсации зависел от вида топлива:

  • 15% от стоимости дизельного топлива;
  • 10% от стоимости бензина;
  • 5% от стоимости сжиженного газа.

По данным министерства, 91% участников программы были владельцами автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Работает ли "Национальный кешбэк"

Несмотря на завершение топливной программы, общая программа "Национальный кешбэк" продолжает действовать. Сейчас ею пользуются более 5 млн украинцев, которые получают компенсацию за покупку товаров украинского производства.

В Минэкономики отмечают, что кешбэк на топливо изначально был временным антикризисным инструментом поддержки и завершается в соответствии с утвержденными ранее сроками.

Напомним, программа "Национальный кешбэк" была введена для поддержки украинских производителей и стимулирования покупки товаров отечественного производства. Она позволяет украинцам получать частичный возврат средств за покупки и использовать их для оплаты коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, лекарств, культурных услуг или на помощь украинским военным. Максимальный размер выплаты составляет до 3 тысяч гривен в месяц.

РБК-Украина ранее также рассказывало, что Кабмин продлил программу "Национальный кешбэк" еще на два года. По данным правительства, 70% полученных средств украинцы тратят на оплату коммунальных услуг, а остальные - на товары и услуги украинского производства.

