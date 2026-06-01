Кешбеку за пальне більше немає: до якого числа треба витратити гроші

В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. Вона тривала до 31 травня 2026 року. Українці, які встигли накопичити кошти за цією програмою, ще мають час їх використати.

Коли припинили нараховувати кешбек

Кешбек на пальне запрацював 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки населення на тлі різкого зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході.

Програма діяла трохи більше двох місяців і офіційно завершилася 31 травня.

За цей час нею скористалися майже 2,3 млн українців. До програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні.

До якого числа можна витратити гроші

У міністерстві наголосили, що накопичені кошти не зникнуть одразу після завершення програми. Українці можуть використати їх до 30 червня 2026 року включно.

Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично повернуто до державного бюджету. Тому учасникам програми радять не відкладати використання коштів на останній момент.

На що можна витратити кешбек

Накопичені гроші можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

купівлю книжок;

товари українського виробництва;

благодійні внески;

підтримку Збройних сил України.

Скільки компенсації отримували водії

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, які брали участь у програмі.

Розмір компенсації залежав від виду пального:

15% від вартості дизельного пального;

10% від вартості бензину;

5% від вартості скрапленого газу.

За даними міністерства, 91% учасників програми були власниками автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.

Чи працює "Національний кешбек"

Попри завершення паливної програми, загальна програма "Національний кешбек" продовжує діяти. Наразі нею користуються понад 5 млн українців, які отримують компенсацію за купівлю товарів українського виробництва.

У Мінекономіки наголошують, що кешбек на пальне від початку був тимчасовим антикризовим інструментом підтримки та завершується відповідно до затверджених раніше строків.