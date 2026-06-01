Кешбэка за топливо больше нет: до какого числа надо потратить деньги

В Украине официально завершилась программа государственного кешбэка на топливо. Она продолжалась до 31 мая 2026 года. Украинцы, которые успели накопить средства по этой программе, еще имеют время их использовать.

Когда прекратили начислять кешбек

Кешбек на топливо заработал 20 марта 2026 года как временная мера поддержки населения на фоне резкого роста мировых цен на нефтепродукты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Программа действовала чуть больше двух месяцев и официально завершилась 31 мая.

За это время ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев. К программе присоединились более 220 операторов АЗС по всей стране.

До какого числа можно потратить деньги

В министерстве отметили, что накопленные средства не исчезнут сразу после завершения программы. Украинцы могут использовать их до 30 июня 2026 года включительно.

После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически возвращен в государственный бюджет. Поэтому участникам программы советуют не откладывать использование средств на последний момент.

На что можно потратить кэшбек

Накопленные деньги можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

покупку книг;

товары украинского производства;

благотворительные взносы;

поддержку Вооруженных сил Украины.

Сколько компенсации получали водители

Кешбэк начислялся автоматически при безналичной оплате топлива на АЗС, которые участвовали в программе.

Размер компенсации зависел от вида топлива:

15% от стоимости дизельного топлива;

10% от стоимости бензина;

5% от стоимости сжиженного газа.

По данным министерства, 91% участников программы были владельцами автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Работает ли "Национальный кешбэк"

Несмотря на завершение топливной программы, общая программа "Национальный кешбэк" продолжает действовать. Сейчас ею пользуются более 5 млн украинцев, которые получают компенсацию за покупку товаров украинского производства.

В Минэкономики отмечают, что кешбэк на топливо изначально был временным антикризисным инструментом поддержки и завершается в соответствии с утвержденными ранее сроками.