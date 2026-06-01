Кешбэка за топливо больше нет: до какого числа надо потратить деньги
В Украине официально завершилась программа государственного кешбэка на топливо. Она продолжалась до 31 мая 2026 года. Украинцы, которые успели накопить средства по этой программе, еще имеют время их использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
- Финал программы: В Украине 31 мая 2026 года официально завершилась временная государственная программа начисления кешбэка на топливо.
- Критический дедлайн: Все накопленные деньги необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно.
- На что потратить: Полученные средства разрешено направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств или книг, товары украинского производства, а также на благотворительность и поддержку ВСУ.
- Кто принимал участие: Чаще всего программой пользовались владельцы бюджетных авто (91% от всех участников).
- Судьба "Национального кешбэка": Несмотря на отмену топливной программы, общий проект "Национальный кешбек" продолжает работать в обычном режиме.
Когда прекратили начислять кешбек
Кешбек на топливо заработал 20 марта 2026 года как временная мера поддержки населения на фоне резкого роста мировых цен на нефтепродукты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Программа действовала чуть больше двух месяцев и официально завершилась 31 мая.
За это время ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев. К программе присоединились более 220 операторов АЗС по всей стране.
До какого числа можно потратить деньги
В министерстве отметили, что накопленные средства не исчезнут сразу после завершения программы. Украинцы могут использовать их до 30 июня 2026 года включительно.
После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически возвращен в государственный бюджет. Поэтому участникам программы советуют не откладывать использование средств на последний момент.
На что можно потратить кэшбек
Накопленные деньги можно использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- покупку книг;
- товары украинского производства;
- благотворительные взносы;
- поддержку Вооруженных сил Украины.
Сколько компенсации получали водители
Кешбэк начислялся автоматически при безналичной оплате топлива на АЗС, которые участвовали в программе.
Размер компенсации зависел от вида топлива:
- 15% от стоимости дизельного топлива;
- 10% от стоимости бензина;
- 5% от стоимости сжиженного газа.
По данным министерства, 91% участников программы были владельцами автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.
Работает ли "Национальный кешбэк"
Несмотря на завершение топливной программы, общая программа "Национальный кешбэк" продолжает действовать. Сейчас ею пользуются более 5 млн украинцев, которые получают компенсацию за покупку товаров украинского производства.
В Минэкономики отмечают, что кешбэк на топливо изначально был временным антикризисным инструментом поддержки и завершается в соответствии с утвержденными ранее сроками.
Напомним, программа "Национальный кешбэк" была введена для поддержки украинских производителей и стимулирования покупки товаров отечественного производства. Она позволяет украинцам получать частичный возврат средств за покупки и использовать их для оплаты коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, лекарств, культурных услуг или на помощь украинским военным. Максимальный размер выплаты составляет до 3 тысяч гривен в месяц.
РБК-Украина ранее также рассказывало, что Кабмин продлил программу "Национальный кешбэк" еще на два года. По данным правительства, 70% полученных средств украинцы тратят на оплату коммунальных услуг, а остальные - на товары и услуги украинского производства.