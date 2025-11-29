Керівника ДЕЦ Бабенка звинувачують у конфлікті інтересів після поїздки до Варшави

Скандал навколо варшавського відрядження директора Державного експертного центру МОЗ Михайла Бабенка став одним із найгостріших у медичній сфері за останній час і продемонстрував, що корупційні ризики у державних органах, відповідальних за безпеку та доступність ліків, залишаються критично високими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Главком ".

Як відомо, влітку в мережі з’явилися фото та відео з Варшави, де Михайло Бабенко та його заступник Михайло Лобас, перебуваючи у службовому відрядженні, проводили час у компанії співвласника фармкомпанії "Укрфармгруп" Олександра Іванова.

За інформацією розслідувачів, поїздка включала проживання в готелі вартістю близько $1500 на ніч, відвідування VIP-ложі на концерті Арміна ван Бюрена та приватні заходи.

Оскільки ДЕЦ ухвалює ключові рішення щодо допуску лікарських засобів на ринок, подібні контакти керівництва центру з топменеджментом фармбізнесу були розцінені як потенційний конфлікт інтересів. Депутат Київської облради Володимир Горковенко назвав ситуацію "симбіозом держави та фармацевтичного лобі".

Попри широкий резонанс, ані Міністерство охорони здоров’я, ані Кабінет міністрів публічно не відреагували на появу подібних звинувачень.

Крім того, спроби активістів ініціювати службове розслідування наштовхнулися на бюрократичні бар’єри: петицію двічі не допустили до оприлюднення на урядовому порталі. Врешті після його допису про поїздку за кордон під час війни, громадяни зареєстрували відповідну петицію.

Питання також викликали фінансові дані самого Бабенка. Як раніше писало РБК-Україна, під час повномасштабної війни він придбав будинок у США, зареєстрував компанію у Флориді та має значні готівкові активи.