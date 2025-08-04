Ozempic, премії та бізнес у США. Що відомо про Михайла Бабенка, керівника ДЕЦ МОЗ

Попри зростаючий попит на Ozempic в Україні, обіг препарату досі залишається неврегульованим, а щодо керівника Державного експертного центру МОЗ Михайла Бабенка у ЗМІ та серед експертів висловлюються припущення про можливий конфлікт інтересів. РБК-Україна проаналізувало деталі його професійної діяльності, статків і закупівель за кошти держбюджету.

Редакція РБК-Україна отримала офіційні відповіді на запити, зроблені в межах розслідування щодо розповсюдження препарату "Оземпік" в Україні.

Так, у МОЗ повідомили, що препарат зареєстрований, однак не входить до програм державного забезпечення — він досі не пройшов обов’язкову оцінку медичних технологій. Цю процедуру має проводити підконтрольний МОЗ Державний експертний центр. Та поки цього не зроблено, а попит на препарат зростає, відсутність регуляції обігу створює ризики для появи спекуляцій на ринку.

У Держлікслужбі також підтвердили, що "Оземпік" офіційно не надходив в Україну, але відомство неодноразово отримувало звернення щодо його контрабандного обігу та фальсифікатів.

Водночас співрозмовники у МОЗ, не виключають можливу причетність Бабенка до нелегального ввезення препарату, оскільки він керівник того самого ДЕЦ, який відповідає за допуск ліків до обігу. Ба більше, вже обіймаючи посаду керівника ДЕЦ, Бабенко залишався власником акцій ПАТ "Медфарком-Центр" — компанії, пов’язаної з дистрибуцією продукції виробника "Оземпіку". Цей факт потребує правової оцінки з боку НАЗК на предмет можливого конфлікту інтересів.

Ключовий фармрегулятор

Скандали навколо Михайла Бабенка почалися ще під час його призначення на посаду директора ДЕЦ у 2020 році. Тоді ЗМІ повідомляли, що воно відбулося таємно без відкритого конкурсу на тлі карантинних послаблень.

Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова заявляла про політичне прикриття, пов’язуючи появу Бабенка в ДЕЦ із тодішнім керівництвом МОЗ.

До призначення на посаду керівника ДЕЦ Михайло Бабенко мав тривалий досвід роботи у фармацевтичному бізнесі та певну політичну активність. У 2020 році він був обраний депутатом Кам’янської міської ради VIII скликання від партії "Слуга Народу".

За освітою Бабенко провізор. У 2003 році закінчив Луганський державний медичний університет, а у 2009 здобув ступінь кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю "Фармакологія".

Професійний шлях у галузі він розпочав ще під час навчання як провізор аптеки. У 2003 очолив аптечну мережу "Приватфарм" у Луганську. Також він мав частку в компанії "Медфарком-Центр", яка тривалий час була дистриб’ютором продукції Novo Nordisk, виробника "Оземпіку".

Компанія фігурувала у справах Антимонопольного комітету, а сам Бабенко згадується у низці судових рішень щодо порушень податкового законодавства. Попри це він очолює структуру, яка має повноваження видавати експертні висновки — ключовий документ для допуску лікарських засобів на український ринок.

Будинок у США та нерухомість у Криму

Після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році посадовець придбав новий Volkswagen Touareg за 1,21 млн гривень. З 2023 року ж у користуванні з'явилася нерухомість у США. Про це свідчить його декларація.

Згідно з документами, будинок площею 160 кв. м у власності громадянина США G.A. Zuluaga M. Trustees Marin. Бабенко та його родина мають зареєстроване право користування об'єктом, відповідно до декларації. Із цією особою є ще один зв'язок. У 2023 році він оформив реєстрацію компанії BBL Group LLC у Флориді. Власницею значиться і дружина Бабенка Олена.

Щодо іншої нерухомості, у декларації вказані квартира на 124 кв. м в окупованому Криму, об’єкти у Донецьку та Луганську, а також будинок площею 311,8 кв. м із земельною ділянкою в Іванковичах під Києвом – одному з елітних передмість столиці.

У розділі "цінне рухоме майно" елітні швейцарські годинники: троє брендів Ulysse Nardin, Zenith, а також Breitling, який належить його дружині. Орієнтовна вартість, за даними офіційних сайтів і ринку, стартує від 300–450 тис. грн і може сягати понад мільйон гривень кожен. Водночас у самій декларації їхню вартість не вказано.

Крім цього, дружина Бабенка задекларувала соболину шубу та ювелірні прикраси, теж без вказаної ціни.

Задекларовані фінансові активи охоплюють як рахунки в українських банках, так і депозити за кордоном. Зокрема, у банку Fifth Third Bank (США) Бабенко зберігає $1 600, у CHASE Bank його дружина — $13 950. В Україні низка рахунків у ПриватБанку та "Укргазбанку". Також Бабенко вказав суму у 4,5 млн грн як фінансову допомогу від ТОВ "Енерготрейд Компані".

Готівкою Бабенко зберігає 485 тис. доларів США, 34 тис. євро та 480 тис. гривень. Його дружина ще 397 тис. доларів.

У 2024 році Бабенко отримав зарплату на суму майже 1,7 млн грн. А у 2025-му міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко преміював його двічі — на 585 тисяч у квітні й майже 293 тисячі у травні.

У родині очільника Державного експертного центру МОЗ Михайла Бабенка четверо дітей. Його донька Анна, яка цьогоріч завершила навчання у вищому навчальному закладі, веде активне світське життя та ділиться цим у соцмережах. Серед нещодавніх геолокацій Маямі та Монако. Серед атрибутів: брендові аксесуари та елітні авто.

Як у ДЕЦ витрачають бюджет

До діяльності Державного експертного центру МОЗ вже виникали питання з боку журналістів, зокрема у сфері публічних закупівель.

Так, у серпні 2023 року Центр уклав договір із ТОВ "Містобудування України" на ремонт лабораторії в Києві на суму майже 40 млн грн. У ході аналізу тендерної документації медіа звернули увагу на завищені ціни на окремі матеріали — зокрема, будівельну суміш для підлоги закупили майже удвічі дорожче, ніж середня ринкова вартість. Цікаво, що власниками компанії-підрядника виявилися особи, пов’язані з Кам’янським – містом, де раніше працював і мав політичну активність Михайло Бабенко.

Окремої уваги заслуговують закупівлі автотранспорту, які регулярно здійснює Державний експертний центр МОЗ. У січні 2025 року за результатами тендеру підприємство замовило в ТОВ "Прага Авто на Кільцеві" автомобіль Skoda Superb вартістю 2,16 млн грн, які містять навіть масажні сидіння. Машина у максимальній комплектації: шкіряне оздоблення, мультизонний клімат-контроль, система з 14 динаміками, адаптивний круїз-контроль, електропривід багажника та чотири камери кругового огляду.

Це не перший приклад придбання транспорту класу "преміум". У серпні 2024 року ДЕЦ уклав контракт на купівлю Hyundai Staria — мінівена бізнес-класу вартістю 2,7 млн грн. Того ж року у лютому придбав дві автівки SKODA Octavia A8 Ambition 1,4.

Роком раніше, у травні 2023-му – чорну Toyota Camry 2.5 Hybrid у комплектації Elegance+ за ціною, яка, як з’ясували журналісти, виявилася на чверть вищою за аналогічну закупівлю іншого державного підприємства. І у листопаді знову поповнив автопарк HYUNDAI Staria.

Закупівлі елітних автомобілів для установи, яка формально не виконує транспортних функцій, викликають запитання щодо доцільності витрат і прозорості обґрунтувань при формуванні технічних вимог.

За інформацією наших джерел у МОЗ, Михайло Бабенко регулярно використовує службовий автотранспорт у власних цілях, зокрема й для закордонних поїздок. Водночас згідно з інформацією, оприлюдненої у системі Prozorro, Державний експертний центр МОЗ уклав договір на суму 8,47 млн грн на послуги з організації службових відряджень.

З цього приводу РБК-Україна звернулося до нього за коментарем. Посадовець підтвердив, що має регулярні відрядження за кордон:

"Це ж таке поняття — відносне. Часто, не часто… Але буває. Ну, раз на квартал точно", — відповів директор експертного центру МОЗ. Однак відмовився надати будь-які деталі, пославшись на конфіденційність інформації: "Це професійне питання, це конфіденційно. Це передбачено статутом підприємства, все згідно з прописаних законодавством норм. Не переймайтеся".

Примітно, що в історії користування автомобілями ім’я Михайла Бабенка з’являється не лише у контексті державних закупівель. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, посадовець неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Редакція направила відповідні інформаційні запити до Державного експертного центру з проханням надати повний перелік автомобілів, що перебувають у користуванні установи, а також дані про те, за ким вони закріплені. Окремо — інформацію про службові відрядження Бабенка, а саме їхню кількість, країни, мету та результати.

Також РБК-Україна направила до НАЗК офіційний запит із проханням перевірити наявність потенційного конфлікту інтересів у діях Михайла Бабенка.