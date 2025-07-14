У МОЗ викрили схему розкрадань, тривають масштабні обшуки, - джерела

Національна поліція та прокуратура сьогодні, 14 липня, проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, мова йде про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя України.

У ході розслідування слідчі викрили схему привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка, за попередніми даними, діяла у 2024-2025 роках за сприяння керівництва МОЗ. Кримінальне провадження у цій справі було відкрито на початку 2025 року.

Як розповіло джерело, йдеться про десятки мільйонів гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко навесні цього року анонсував перевірки у лікарнях.

За словами міністра, спершу визначили найбільш критичні заклади, в яких можуть бути проблеми. Знаючи кількість пацієнтів, яка пройшла через стаціонарне лікування і знаючи кількість препаратів, які поставили централізовано – від інфарктів, інсультів, для онкоцентрів.