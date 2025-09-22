ua en ru
Посадовці МОЗ потрапили у скандал під час відрядження у Польщі: реакція депутата

Понеділок 22 вересня 2025 18:30
Посадовці МОЗ потрапили у скандал під час відрядження у Польщі: реакція депутата Фото: посадовці МОЗ потрапили у скандал під час відрядження у Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Скандал із варшавським "відрядженням" працівників Державного центру Міністерства охорони здоровʼя України - яскравий приклад відсутності реакції, покарань та, відповідно, відсутність довіри до системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Київської обласної ради Володимира Горковенка.

За його словами, коли директор ДЕЦ Михайло Бабенко та його заступник Михайло Лобас засвітилися на вечірках у Варшаві у компанії бізнес-партнера - співвласника "Укрфармгруп" Олександра Іванова, це виглядало як класичний симбіоз держави й фармацевтичного лобі, хоча у цивілізованій країні - це називається конфлікт інтересів.

"Готель за 1500 доларів на ніч, VIP-ложа на концерті Арміна ван Бюрена, алкоголь і світські тусовки - це вже не "робоча поїздка", а пір під час війни. Знову ж таки, у цивілізованій країні - це називається корупція. А потім ми усі дивуємося: чому це цінники на ліки в аптеках кусаються. Та тому що ви оплачуєте ось такі неробочі гулянки якихось другорядних чиновників Міністерства охорони здоровʼя", - каже депутат.

Але, як вважає Горковенко, головне питання навіть не в Бабенку та його оточенні, головне питання - у міністрі, бо саме він погоджує ці відрядження.

"Оскільки міністерство є центральним органом виконавчої влади, то, відповідно до петиції щодо проведення службового розслідування щодо неналежної поведінки посадовців МОЗ, я відправив саме на урядовий портал. Але, на моє здивування, виявилося, що така петиція не може бути оприлюднена на порталі Кабміну, оскільки "порушене питання не належить до компетенції Кабінету Міністрів України", - продовжує депутат.

Посадовці МОЗ потрапили у скандал під час відрядження у Польщі: реакція депутата

Скрін з Facebook

Після цього Горковенко повторно надіслав петицію і знову отримав відмову, при цьому вже без конкретики.

"Просто написали, що вона не відповідає "порядку розгляду електронної петиції" затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 457. Тому, наша система влади це як відкрита книга з квантової механіки написана китайською мовою. Те, що отримати відповідь з цієї книги просто нереально, нікого не хвилює. Головне ж, що книга відкрита", - резюмував він.

Нагадаємо, в липні правоохоронці проводили обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя. Як тоді повідомляло РБК-Україна, мова йшла про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя України.

У ході розслідування слідчі викрили схему привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка, за попередніми даними, діяла у 2024-2025 роках за сприяння керівництва МОЗ. Кримінальне провадження у цій справі було відкрито на початку 2025 року.

Польща Варшава Мінстерство охорони здоров'я України
