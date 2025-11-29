ua en ru
Руководителя ГЭЦ Бабенко обвиняют в конфликте интересов после поездки в Варшаву

Суббота 29 ноября 2025 16:03
Руководителя ГЭЦ Бабенко обвиняют в конфликте интересов после поездки в Варшаву Фото: руководитель ГЭЦ Михаил Бабенко (dec.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Скандал вокруг варшавской командировки директора Государственного экспертного центра Минздрава Михаила Бабенко стал одним из самых острых в медицинской сфере за последнее время и продемонстрировал, что коррупционные риски в государственных органах, ответственных за безопасность и доступность лекарств, остаются критически высокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Как известно, летом в сети появились фото и видео из Варшавы, где Михаил Бабенко и его заместитель Михаил Лобас, находясь в служебной командировке, проводили время в компании совладельца фармкомпании "Укрфармгруп" Александра Иванова.

По информации расследователей, поездка включала проживание в отеле стоимостью около $1500 в ночь, посещение VIP-ложи на концерте Армина ван Бюрена и частные мероприятия.

Поскольку ГЭЦ принимает ключевые решения по допуску лекарственных средств на рынок, подобные контакты руководства центра с топ-менеджментом фармбизнеса были расценены как потенциальный конфликт интересов. Депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко назвал ситуацию "симбиозом государства и фармацевтического лобби".

Несмотря на широкий резонанс, ни Министерство здравоохранения, ни Кабинет министров публично не отреагировали на появление подобных обвинений.

Кроме того, попытки активистов инициировать служебное расследование натолкнулись на бюрократические барьеры: петицию дважды не допустили к обнародованию на правительственном портале. Наконец после его сообщения о поездке за границу во время войны, граждане зарегистрировали соответствующую петицию.

Вопросы также вызвали финансовые данные самого Бабенко. Как ранее писало РБК-Украина, во время полномасштабной войны он приобрел дом в США, зарегистрировал компанию во Флориде и имеет значительные наличные активы.

Напомним, в июле правоохранители проводили обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья. Как тогда сообщало РБК-Украина, речь шла о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

В ходе расследования следователи разоблачили схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, которая, по предварительным данным, действовала в 2024-2025 годах при содействии руководства Минздрава. Уголовное производство по этому делу было открыто в начале 2025 года.

