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У Керчі стався тотальний блекаут після атаки ЗСУ

10:16 15.07.2026 Ср
2 хв
Також у Криму фіксують проблеми з водопостачанням
aimg Юлія Капітонова
У Керчі стався тотальний блекаут після атаки ЗСУ Фото: 15 липня в Криму знову ввели обмеження електропостачання (Getty Images)
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15 липня Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після нової атаки Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлена. Об'єкти життєзабезпечення працюють завдяки резервним джерелам живлення. Усі міські служби залучені до аварійно-відновлювальних робіт", - заявив ставленик Кремля у місті Іван Кошель.

У так званому "Крименерго" додали, що внаслідок атак дронів ЗСУ на об'єкти електропостачання частина населених пунктів Північно-Західного та Східного енергорайонів півострова залишилася без світла.

Окрім того, там запевнили містян, що наразі роблять все можливе для відновлення електропостачання.

Станом на ранок 15 липня на всій території Криму діють обмеження електропостачання.

"Відключення електроенергії відбуватимуться оперативно залежно від ситуації в енергорайонах. За нинішніх обставин повідомити населення про час відновлення електропостачання неможливо", - додали в "Крименерго".

У ДУП РК "Вода Криму" офіційно підтвердили, що внаслідок аварії на мережах "Крименерго" знижено тиск води в дев'яти районах окупованого півострова.

Як писало раніше РБК-Україна, "Мадяр" уперше пояснив, чому Україна більше не атакує Кримський міст.

Також ми повідомляли, що ЗСУ завдали потужного удару по ворожих цілях в Азовському морі.

Ба більше, стало відомо, що воїни СБС розпочали "полювання" на російські судна в Чорному морі.

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