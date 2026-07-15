В Керчи произошел тотальный блэкаут после атаки ВСУ

15 июля Керчь и ряд районов оккупированного Крыма остались без света после новой атаки Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена. Объекты жизнеобеспечения работают благодаря резервным источникам питания. Все городские службы привлечены к аварийно-восстановительным работам", - заявил ставленник Кремля в городе Иван Кошель.

В так называемом "Крымэнерго" добавили, что в результате атак дронов ВСУ на объекты электроснабжения часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова осталась без света.

Кроме того, там заверили горожан, что сейчас делают все возможное для возобновления электроснабжения.

По состоянию на утро 15 июля на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.

"Отключения электроэнергии будут происходить оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. В нынешних обстоятельствах сообщить населению о времени возобновления электроснабжения невозможно", - добавили в "Крымэнерго".

В ДУП РК "Вода Крыма" официально подтвердили, что в результате аварии на сетях "Крымэнерго" снижено давление воды в девяти районах оккупированного полуострова.