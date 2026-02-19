У Кенії озвучили кількість громадян, яких РФ завербувала на війну проти України

Росія завербувала понад тисячу громадян Кенії для участі у війні проти України. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"На сьогодні понад 1000 кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні", - заявив депутат парламенту Кенії Кімані Ічунгвах, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань.
Ця цифра значно вища за 200 кенійців, про яких раніше згадувала влада країни.
За його словами, "новобранці" залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул та Абу-Дабі.
Кенійці, які працюють за кордоном, також їдуть до Росії зі своїх країн перебування.
Як стверджує депутат, багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від 920 до 2400 євро в Росії від кадрового агентства в Найробі.
Згідно з даними на лютий цього року, 28 новобранців зникли безвісти, 35 перебувають у таборах або на військових базах, 89 перебувають на передовій і 39 госпіталізовані. Ще 30 кенійців було репатрійовано.
Агентства з вербування співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту Найробі, а також з національними службами зайнятості та співробітниками посольства Росії в Найробі й посольства Кенії в Москві.
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.
Також бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.
Розвідка України також оприлюднила черговий доказ воєнних злочинів окупантів. У перехопленій розмові командир колумбійських найманців, що воюють на боці Росії, віддає наказ відкривати вогонь по мирному населенню України, зокрема по жінках і дітях.
Окрім того, ми повідомляли, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Їх змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак дронів.
Також зростає кількість ідентифікованих іноземців з Африки, які загинули, воюючи на боці Росії проти України. Нещодавно на Луганщині виявили тіла двох громадян Нігерії, що служили у складі армії РФ.
А Кенія звинуватила Росію у масштабному вербуванні своїх громадян на війну проти України. Минулого тижня глава МЗС країни Мусалія Мудаваді анонсував візит до Москви, щоб припинити цю практику.
