У Кенії озвучили кількість громадян, яких РФ завербувала на війну проти України

"На сьогодні понад 1000 кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні", - заявив депутат парламенту Кенії Кімані Ічунгвах, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань.

Ця цифра значно вища за 200 кенійців, про яких раніше згадувала влада країни.

За його словами, "новобранці" залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул та Абу-Дабі.

Кенійці, які працюють за кордоном, також їдуть до Росії зі своїх країн перебування.

Як стверджує депутат, багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від 920 до 2400 євро в Росії від кадрового агентства в Найробі.

Згідно з даними на лютий цього року, 28 новобранців зникли безвісти, 35 перебувають у таборах або на військових базах, 89 перебувають на передовій і 39 госпіталізовані. Ще 30 кенійців було репатрійовано.

Агентства з вербування співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту Найробі, а також з національними службами зайнятості та співробітниками посольства Росії в Найробі й посольства Кенії в Москві.