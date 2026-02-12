Обіцяли роботу, а кинули на фронт: Кенія здійняла скандал через дії РФ

Кенія звинуватила РФ у масштабному вербуванні своїх громадян на війну проти України. Глава МЗС країни Мусалія Мудаваді анонсував візит до Москви, щоб припинити цю практику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центра протидії дезінформації.

"Вербування іноземців Росією давно набуло системного характеру. Більшість рекрутів з африканських країн не мають військового досвіду, їх обманом змушують підписувати контракти, обіцяючи легальну і добре оплачувану роботу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що після підписання контракту людей відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

"Як стало відомо від чотирьох кенійців, які нещодавно повернулися з фронту пораненими, один думав, що буде працювати продавцем, двоє - охоронцями, а четвертий - спортсменом високого рівня. Загалом же за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців", - повідомили у Центрі.

Таким способом Росія намагається компенсувати втрати на фронті та уникнути соціальної напруги всередині країни. У ЦПД підкреслили, що такі дії росіян прямо суперечать їх пропагандистським заявам в Африці.

Зокрема, в них РФ протиставляє себе "колоніальному Заходу" та заявляє про "повагу до Африки", хоча насправді використовує африканців, як ресурс для війни проти України.