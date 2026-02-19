В Кении озвучили количество граждан, которых РФ завербовала на войну против Украины

"На сегодня более 1000 кенийцев были завербованы и пошли воевать в российско-украинской войне", - заявил депутат парламента Кении Кимани Ичунгвах, ссылаясь на совместный отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований.

Эта цифра значительно выше 200 кенийцев, о которых ранее упоминали власти страны.

По его словам, "новобранцы" покидают страну по туристическим визам, чтобы вступить в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби.

Кенийцы, работающие за рубежом, также едут в Россию из своих стран пребывания.

Как утверждает депутат, многие из них подписали военные контракты, согласно которым им обещана ежемесячная зарплата от 920 до 2400 евро в России от кадрового агентства в Найроби.

Согласно данным на февраль этого года, 28 новобранцев пропали без вести, 35 находятся в лагерях или на военных базах, 89 находятся на передовой и 39 госпитализированы. Еще 30 кенийцев были репатриированы.

Агентства по вербовке сотрудничают с коррумпированными работниками аэропорта Найроби, а также с национальными службами занятости и сотрудниками посольства России в Найроби и посольства Кении в Москве.