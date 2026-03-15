Кения и Гана требует объяснений от РФ: африканцев массово вербуют для войны против Украины

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади на этой неделе посетит Россию, чтобы обсудить проблему привлечения кенийцев в российские вооруженные силы. По его словам, на правительство усиливается давление со стороны семей граждан, которые оказались вовлечены в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

В последние недели появились сообщения о масштабах вербовки жителей африканских стран для участия в боевых действиях на стороне России.

Нередко людей привлекают через посредников, обещая им высокооплачиваемую гражданскую работу. Это вызвало обеспокоенность в ряде государств, включая Кению, Гану и Южную Африку.

Давление со стороны семей

Как отметил Мудавади, власти Кении получают все больше обращений от родственников граждан, которые оказались вовлечены в конфликт.

Семьи требуют активных действий для возвращения новобранцев домой и прекращения их участия в войне.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Найроби не намерен действовать конфронтационно. По его словам, Кения стремится обсуждать проблему прагматично, учитывая длительные дипломатические отношения с Россией.

Он добавил, что речь идет о попытке обратить внимание на страдания кенийских семей и найти совместные решения.

Африканские правительства действуют осторожно

Украинская сторона утверждает, что на стороне России воюют более 1700 граждан африканских стран, однако аналитики предполагают, что реальные цифры могут быть выше. По данным разведки Кении, среди них может быть более тысячи кенийцев.

В феврале власти Ганы сообщили, что более 50 граждан страны погибли в войне против Украины после того, как их втянули в боевые действия.

Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква не исключил, что фактические потери могут оказаться выше.

Несмотря на это, большинство африканских государств стараются действовать осторожно, чтобы не обострять отношения с Москвой.

Расследования и масштабы вербовки

Южная Африка также начала проверку обстоятельств, при которых ее граждане могли отправиться на войну. Власти страны выясняют, действовали ли при этом посреднические структуры и могли ли быть задействованы бывшие сети наемников.

Между тем правозащитная организация Inpact сообщила, что в проверенных списках новобранцев фигурируют более 1400 человек из разных стран Африки. Среди государств с наибольшим числом рекрутов называются Камерун, Египет и Гана.

Эксперты отмечают, что опубликованные данные могут отражать лишь часть масштабной системы вербовки. В организации заявили, что после выхода отчета к ним обратились десятки семей, подтвердивших подобные схемы привлечения людей.