Без Келлога? Трамп визначився з командою перемовників щодо України

"Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Волтца та посла і спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними", - написав Трамп.

Водночас свого спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога президент США не згадав, хоча вже відомо, що він цього тижня візьме участь Мюнхенській конференції та відвідає Київ.

Що відомо про команду перемовників Трампа

Марко Рубіо - державний секретар США. Він працював в органах державної влади на різних рівнях понад 25 років, з них останні 13 - у Сенаті.

Рубіо вирізняється переважно "яструбиними" поглядами в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.

Також він давній прихильник жорсткої політики щодо Китаю та Росії. Раніше був прихильником підтримки України, однак пізніше змінив свою позицію на більш скептичну, відповідно до поглядів Трампа.

Рубіо неодноразово заявляв, що російсько-українська війна повинна завершитися перемовинами й обидві сторони повинні піти на поступки.

Джон Реткліфф - директор ЦРУ. Був у 2020-2021 роках директором національної розвідки США - координуючої структури, яка збирає та узагальнює для президента дані окремих спецслужб.

Реткліфф вважається особисто відданим Трампу. На початку 2022 року він зробив низку проукраїнських заяв.

Нещодавно глава ЦРУ заявляв, що війна Росії проти України збільшує "ризик втягнення Сполучених Штатів Америки у конфлікт з ядерною країною". Це одна із загроз для національної безпеки США.

Майкл Волтц - радник президента США з питань нацбезпеки.

Він має досвід війни в Афганістані у силах спецоперацій. Протягом останніх років був конгресменом з Флориди. Після повномасштабного вторгнення РФ Волц приїздив до Києва в складі конгресових делегацій, а також голосував за законопроєкти щодо допомоги Україні.

Окрім того, раніше він вже був долучений до перемовин щодо закінчення війни Росії проти України. При цьому 23 грудня в інтерв'ю The Sunday Special Волц заявив про необхідність залучення всіх сторін до переговорів.

Стів Віткофф - спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу.

Окрім того, Трамп доручив Віткоффу допомагати у врегулюванні війни Росії проти України. За словами президента США, у того є всі необхідні навички для ведення переговорів.

Вчора Віткофф відвідав Москву, щоб забрати звідти американця Марка Фогеля. Він був засуджений до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.

За інформацією ЗМІ, він провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним під час своєї. Також Віткофф провів перемовини з представниками Саудівської Аравії та Катару