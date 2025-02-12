Без Келлога? Трамп определился с командой переговорщиков по Украине

"Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по вопросам национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными", - написал Трамп.

В то же время своего спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога президент США не упомянул, хотя уже известно, что он на этой неделе примет участие Мюнхенской конференции и посетит Киев.

Что известно о команде переговорщиков Трампа

Марко Рубио - государственный секретарь США. Он работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 - в Сенате.

Рубио отличается преимущественно "ястребиными" взглядами в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Также он давний сторонник жесткой политики в отношении Китая и России. Ранее был сторонником поддержки Украины, однако позже изменил свою позицию на более скептическую, в соответствии со взглядами Трампа.

Рубио неоднократно заявлял, что российско-украинская война должна завершиться переговорами и обе стороны должны пойти на уступки.

Джон Рэтклифф - директор ЦРУ. Был в 2020-2021 годах директором национальной разведки США - координирующей структуры, которая собирает и обобщает для президента данные отдельных спецслужб.

Рэтклифф считается лично преданным Трампу. В начале 2022 года он сделал ряд проукраинских заявлений.

Недавно глава ЦРУ заявлял, что война России против Украины увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов Америки в конфликт с ядерной страной". Это одна из угроз для национальной безопасности США.

Майкл Уолтц - советник президента США по вопросам нацбезопасности.

Он имеет опыт войны в Афганистане в силах спецопераций. В последние годы был конгрессменом из Флориды. После полномасштабного вторжения РФ Волц приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций, а также голосовал за законопроекты о помощи Украине.

Кроме того, ранее он уже был приобщен к переговорам об окончании войны России против Украины. При этом 23 декабря в интервью The Sunday Special Волц заявил о необходимости привлечения всех сторон к переговорам.

Стив Уиткофф - спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока.

Кроме того, Трамп поручил Уиткоффу помогать в урегулировании войны России против Украины. По словам президента США, у того есть все необходимые навыки для ведения переговоров.

Вчера Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать оттуда американца Марка Фогеля. Он был приговорен к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

По информации СМИ, он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей. Также Уиткофф провел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара