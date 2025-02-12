У Зеленського повідомили, що президент поговорив з Трампом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України Дмитра Литвина.

Литвин розповів, що близько 19:40 завершилась розмова між українським та американським лідерами. За його словами, політики говорили близько години.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, що раніше сьогодні з'явилась інформація, що президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що зокрема вони обговорювали війну РФ проти України.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову, яка нібито тривала майже півтори години.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі подробиці розмови Путіна та Трампа.

Перед цим Трамп заявив, що після розмови з Путіним зателефонує президенту Зеленському.

Зауважимо, що кілька днів тому президент США вже заявляв про те, що він говорив із російським диктатором. Вже тоді він запевняв, що главі Кремля "небайдужі" смерті солдатів на війні. А також вчергове нагадав про свої "хороші стосунки" з Путіним.

При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков того разу не став ані підтверджувати, ані спростовувати чутки про переговори Трампа з Путіним.

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