Трамп висловився про мирну угоду між Україною та Росією: "Щось буде"

Сполучені Штати за останній тиждень домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. Мирну угоду може бути укладено.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

"Я думаю, що це станеться", - сказав Трамп про мирну угоду між Україною і Росією.

Президент США заявив, що зараз ведуться переговори з обома сторонами.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він Fox News.

Очікується, що делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині.

Мюнхенська конференція з безпеки триватиме з 14 по 16 лютого.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що припинить війну Росії проти України за 24 години. Однак уже після інавгурації. 20 лютого він пожартував на цю тему тим, що минуло лише півдня.

Трамп також наполягає, що якби він був президентом, то Росія не почала б повномасштабне вторгнення в Україну. Він обґрунтовує цю тезу тим, що він нібито сильний президент, а Джо Байден був слабким.

Останніми днями Вашингтон і Москва висунули протилежні версії перспектив мирних переговорів.

Трамп заявив, що він контактував із Володимиром Путіним і вважає, що Сполучені Штати домагаються прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Після коментарів Трампа заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив журналістам, що відносини з Вашингтоном "балансують на межі розриву", заявивши, що Україні необхідно відмовитися від заявки на членство в НАТО і вивести війська з регіонів, окупованих російськими військами.