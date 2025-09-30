Келлог пояснив, чому США домовляються з Лукашенком і до чого тут Путін

"Зосередження США на (білоруському диктаторі Олександру – ред.) Лукашенку пояснюється тим, що ми знаємо, що він багато розмовляє з Путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, але ми знаємо, що він розмовляє з ним", – каже він.

Келлог також підкреслив, що США знову встановили відносини з Білоруссю, щоб забезпечити відкритість каналів зв'язку.

"Важливо було переконатися, що всі наші повідомлення передаються Путіну. Саме тому ми це зробили, ми спочатку не збиралися звільняти політичних в'язнів", – сказав він.

Келлог наголосив, що успіх у звільненні деяких політичних в'язнів був позитивним аспектом цього, але загальною метою було не звільнення політичних в'язнів, а пошук найкращого способу вирішення війни між Україною та Росією.