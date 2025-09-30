UA

Келлог пояснив, чому США домовляються з Лукашенком і до чого тут Путін

Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори США з Білоруссю повинні були, в першу чергу, забезпечити канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зосередження США на (білоруському диктаторі Олександру – ред.) Лукашенку пояснюється тим, що ми знаємо, що він багато розмовляє з Путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, але ми знаємо, що він розмовляє з ним", – каже він.

Келлог також підкреслив, що США знову встановили відносини з Білоруссю, щоб забезпечити відкритість каналів зв'язку.

"Важливо було переконатися, що всі наші повідомлення передаються Путіну. Саме тому ми це зробили, ми спочатку не збиралися звільняти політичних в'язнів", – сказав він.

Келлог наголосив, що успіх у звільненні деяких політичних в'язнів був позитивним аспектом цього, але загальною метою було не звільнення політичних в'язнів, а пошук найкращого способу вирішення війни між Україною та Росією.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США знімають санкції з авіакомпанії "Белавіа", а також розглядається питання про повернення посольства США до Білорусі.

Нагадаємо, перед зустріччю Путіна з президентом США Дональдом Трампом, останній провів телефоном "чудову розмову" з Олександром Лукашенком. Повідомлялось, що вони обговорили звільнення політичних в'язнів.

Додамо, що 21 червня, за сприяння США білоруським режимом було звільнено низку білоруських опозиціонерів, серед яких був Сергій Тихановський.

