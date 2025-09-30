RU

Келлог объяснил, почему США договариваются с Лукашенко и при чем здесь Путин

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговоры США с Беларусью должны были, в первую очередь, обеспечить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сосредоточение США на (белорусском диктаторе Александре - ред.) Лукашенко объясняется тем, что мы знаем, что он много разговаривает с Путиным. Мы не уверены, что он ему говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним", - говорит он.

Келлог также подчеркнул, что США вновь установили отношения с Беларусью, чтобы обеспечить открытость каналов связи.

"Важно было убедиться, что все наши сообщения передаются Путину. Именно поэтому мы это сделали, мы изначально не собирались освобождать политических заключенных", - сказал он.

Келлог отметил, что успех в освобождении некоторых политических заключенных был положительным аспектом этого, но общей целью было не освобождение политических заключенных, а поиск наилучшего способа решения войны между Украиной и Россией.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа", а также рассматривается вопрос о возвращении посольства США в Беларусь.

Напомним, перед встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом, последний провел по телефону "замечательный разговор" с Александром Лукашенко. Сообщалось, что они обсудили освобождение политических заключенных.

Добавим, что 21 июня, при содействии США белорусским режимом был освобожден ряд белорусских оппозиционеров, среди которых был Сергей Тихановский.

