Келлог про операцію "Павутина": рівень ризику значно зростає після удару по літаках РФ

Радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що ризик ескалації війни "значно зростає" після того, як українські сили завдали ударів безпілотниками по російських стратегічних бомбардувальниках, здатних нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.

"Я кажу вам, що рівень ризику значно зростає - я маю на увазі те, що сталося цими вихідними", – заявив Келлог в ефірі Fox News.

Він пояснив, що удари по елементах ядерної тріади Росії - зокрема стратегічних бомбардувальниках - потенційно провокують непередбачувану відповідь Кремля.

Росія та США володіють близько 88% всієї ядерної зброї у світі, а ядерна тріада (бомбардувальники, МБР і ракети з підводних човнів) вважається основою національної безпеки обох країн.

Удар по одному з елементів цієї системи може мати серйозний стратегічний та психологічний ефект.

Келлог також зауважив, що важливішим за завдану шкоду був психологічний удар по Москві, і висловив занепокоєння через повідомлення про атаку українських дронів на російську військово-морську базу на півночі країни.

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп не був поінформований заздалегідь про дії України. Речниця Трампа Кароліна Левітт підтвердила, що він не має стосунку до рішень, ухвалених Києвом.

Тим часом у Стамбулі відбулися нові переговори між делегаціями України та Росії, однак прориву не сталося. Келлог зазначив, що Україна запропонувала "дуже розумну позицію", натомість Росія - "максималістську".

За його словами, головне завдання зараз "спробувати подолати цю прірву".