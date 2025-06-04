Келлог об операции "Паутина": уровень риска значительно растет после удара по самолетам РФ

Советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что риск эскалации войны "значительно возрастает" после того, как украинские силы нанесли удары беспилотниками по российским стратегическим бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет об атаках на российские авиабазы, расположенные глубоко в тылу - в Сибири и на крайнем севере России, на расстоянии до 4300 км от фронта. Украина подтвердила, что целью были именно аэродромы, с которых РФ запускает ракеты по украинским городам.

"Я говорю вам, что уровень риска значительно возрастает - я имею в виду то, что произошло в эти выходные", - заявил Келлог в эфире Fox News.

Он пояснил, что удары по элементам ядерной триады России - в частности стратегических бомбардировщиках - потенциально провоцируют непредсказуемый ответ Кремля.

Россия и США владеют около 88% всего ядерного оружия в мире, а ядерная триада (бомбардировщики, МБР и ракеты с подводных лодок) считается основой национальной безопасности обеих стран.

Удар по одному из элементов этой системы может иметь серьезный стратегический и психологический эффект.

Кэллог также отметил, что важнее нанесенного ущерба был психологический удар по Москве, и выразил обеспокоенность из-за сообщения об атаке украинских дронов на российскую военно-морскую базу на севере страны.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не был проинформирован заранее о действиях Украины. Пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт подтвердила, что он не имеет отношения к решениям, принятым Киевом.

Тем временем в Стамбуле состоялись новые переговоры между делегациями Украины и России, однако прорыва не произошло. Келлог отметил, что Украина предложила "очень разумную позицию", а Россия - "максималистскую".

По его словам, главная задача сейчас "попытаться преодолеть эту пропасть".