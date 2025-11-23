Келлог про мирний план США: ми знаходимося в двох метрах від закінчення війни

Келлог висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп покладе край війні в Україні.

"Він довів нас до такого стану, коли у війську ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі - завжди найважчі. Ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано, це незавершена робота. Тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти", - сказав він.

Спецпредставник Трампа похвалив мирний план США, але визнав, що він потребує деяких змін.

"Ми знаємо, я і Стів Віткофф, Кирило Дмитрієв з Росії, українці залучені, і ми дійшли до пропозиції, яку їм буде дуже важко відхилити. Є речі, які треба трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я просто думаю про кінцевий результат, і вважаю, що рамки для досягнення згоди вже є", - зазначив він.

Келлог також припускає, що росіяни висунуть свої правки до документа.

Говорячи про гарантії безпеки, він підкреслив, що Вашингтон не хоче, щоб "історія повторилася" чи щоб "повернувся Будапештський меморандум".

Варто нагадати, що, за даними ЗМІ, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог планує піти зі своєї посади вже в січні.