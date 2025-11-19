Келлог залишить посаду спецпосланця Трампа щодо України, - Reuters

Спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог планує піти зі своєї посади вже в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами чотирьох джерел видання, Келлог поділився планами піти з адміністрації Трампа зі своїми знайомими.

Reuters звернуло увагу, що статус спеціального президентського посланця є тимчасовим, і такі посланці в теорії мають бути затверджені Сенатом, щоб залишатися на посаді довше 360 днів.

Як зазначили співрозмовники журналістів, Келлог дав зрозуміти, що січень буде природним моментом для відходу з урахуванням чинного законодавства.

Одне з джерел сказало, що Келлог дійшов висновку, що в адміністрації Трампа занадто багато чиновників, які займаються Україною. При цьому всередині адміністрації не визнають, що саме Росія затягує мирні переговори.

Ще одне обізнане джерело видання зазначило, що Келлог спочатку не збирався довго перебувати на своїй посаді.

Така подія буде негативною новиною для України, оскільки Келлога вважали людиною, яка готова почути позицію Європи і Києва.

Також Келлог різкіше за інших представників адміністрації Трампа засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України.

За інформацією Reuters, іноді він вступав у протиріччя зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези російського диктатора Володимира Путіна і виступав за незбалансований територіальний обмін як частину довгострокової мирної угоди.

При цьому поки що незрозуміло, хто може замінити Келлога.