Келлог о мирном плане США: мы находимся в двух метрах от окончания войны

Келлог выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп положит конец войне в Украине.

"Он довел нас до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели - всегда самые тяжелые. Мы примерно на последних 2 метрах. Мы почти там, и план из 28 пунктов был предложен, это незавершенная работа. То есть над ним будут работать в течение всей недели Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата, и я думаю, что у нас есть шанс этого достичь", - сказал он.

Спецпредставитель Трампа похвалил мирный план США, но признал, что он требует некоторых изменений.

"Мы знаем, я и Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев из России, украинцы вовлечены, и мы пришли к предложению, которое им будет очень трудно отклонить. Есть вещи, которые надо немного изменить, но это делается во время переговоров, и президент это понимает. Я просто думаю о конечном результате, и считаю, что рамки для достижения согласия уже есть", - отметил он.

Келлог также предполагает, что россияне выдвинут свои правки к документу.

Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы "история повторилась" или чтобы "вернулся Будапештский меморандум".

Стоит напомнить, что, по данным СМИ, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог планирует уйти со своей должности уже в январе.