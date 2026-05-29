UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Келлог анонсував візит до Києва та назвав терміни

18:30 29.05.2026 Пт
2 хв
Коли ексспецпредставник Трампа сподівається зустрітись з українцями?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кіт Келлог (Getty Images)

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог розповів, що планує приїхати до Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив на Чорноморському безпековому форумі.

Читайте також: Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський

Він зауважив, що хотів би зараз бути з українцями, але, додав він, "на жаль це неможливо".

"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", - сказав він.

Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі США.

Нагадаємо, Кіт Келлог нещодавно заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що з 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.

Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував Альянс як "боягузливий" через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником.

Крім того, у березні Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, відзначивши, що обидва є прямими та рішучими людьми. Тоді ж він підкреслив, що особисто відвідував фронт і добре знає ситуацію зсередини.

РБК-Україна також писало, що російський диктатор занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II - останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївКіт Келлог