Келлог анонсировал визит в Киев и назвал сроки

Он отметил, что хотел бы сейчас быть с украинцами, но, добавил он, "к сожалению это невозможно".

"Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", - сказал он.

Кроме того, бывший спецпосланник Трампа поблагодарил украинцев за их работу и поддержку партнерства с США.

Напомним, Кит Келлог недавно заявил, что Москва потерпит поражение в войне, а не одержит победу, и призвал Россию сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.

Ранее Келлог предлагал создать новую оборонную систему на замену НАТО. Он охарактеризовал Альянс как "трусливый" из-за его позиции по Ирану, а среди потенциально надежных партнеров отдельно выделил Украину, назвав ее эффективным союзником.