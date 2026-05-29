Келлог анонсировал визит в Киев и назвал сроки

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что планирует приехать в Киев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог заявил на Черноморском форуме по безопасности.
Он отметил, что хотел бы сейчас быть с украинцами, но, добавил он, "к сожалению это невозможно".
"Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", - сказал он.
Кроме того, бывший спецпосланник Трампа поблагодарил украинцев за их работу и поддержку партнерства с США.
Напомним, Кит Келлог недавно заявил, что Москва потерпит поражение в войне, а не одержит победу, и призвал Россию сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.
Ранее Келлог предлагал создать новую оборонную систему на замену НАТО. Он охарактеризовал Альянс как "трусливый" из-за его позиции по Ирану, а среди потенциально надежных партнеров отдельно выделил Украину, назвав ее эффективным союзником.
Кроме того, в марте Келлог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, отметив, что оба являются прямыми и решительными людьми. Тогда же он подчеркнул, что лично посещал фронт и хорошо знает ситуацию изнутри.
