Альтернатива НАТО: Келлог закликав до створення нового альянсу за участі України

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог закликав до створення нової оборонної системи через нездатність НАТО ефективно реагувати на глобальні конфлікти, куди могла б увійти Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Критика НАТО та пропозиція альтернативи

Під час виступу на телебаченні Келлог розкритикував союзників по Альянсу за їхню позицію щодо конфлікту в Ірані, назвавши організацію "боягузливою".

На його думку, Сполученим Штатам варто переосмислити наявні партнерства та розглянути можливість виходу з блоку.

"НАТО перетворюється на боягузів. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна система", - заявив генерал.

Він нагадав про статтю 13 Північноатлантичного договору, яка дозволяє будь-якій країні покинути Альянс через рік після офіційного повідомлення.

Нова конфігурація союзників

Келлог запропонував формувати альянси з країнами, які реально готові до боротьби. Серед потенційних партнерів він назвав Японію, Австралію, Польщу та оновлену Німеччину. Також він окремо відзначив роль України.

"Навіть Україна, яка також довела свою ефективність як хороший союзник", - підкреслив Келлог.

Цю думку підтримав і колишній держсекретар Майк Помпео. Він назвав стан справ в Альянсі "жахливим" і зазначив, що США мають фундаментально переглянути, на кого з партнерів вони справді можуть покластися у критичних місіях.

Колишня заступниця радника з національної безпеки Вікторія Коутс додала, що НАТО продемонструвала свою "незначність", оскільки не змогла впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової.

За її словами, приклад успішної співпраці США з Ізраїлем доводить, що Вашингтон може досягати цілей з мотивованими союзниками поза межами громіздких структур.