"Ви програєте": Келлог звернувся з сильним посланням до Москви
Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Москва програє війну, а не виграє її, і закликав Росію сідати за стіл переговорів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox News.
Росія не перемагає - Келлог
За словами Келлога, українські військові показали себе блискуче. З 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.
"Якби Росія справді перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте: ви не перемагаєте, ви програєте", - заявив Келлог.
Фото: Кіт Келлог пояснив, чому Росія повинна відновити переговори (інфографіка РБК-Україна)
Мільйон втрат і жодного прориву
Екс-спецпредставник нагадав, що голова Кремля Володимир Путін сам створив собі цю проблему. Росія вже втратила, за різними оцінками, від 1,2 до 1,4 мільйона людей убитими та пораненими.
Для порівняння: радянська армія пішла з Афганістану, втративши лише 18 000 солдатів. При цьому Москва досі не може взяти решту Донбасу - українські позиції там добре укріплені.
Поступки Росії - ключ до переговорів
Келлог також висловився про можливі переговори. На його думку, це - передусім європейське питання, і Європа повинна брати у ньому активну участь.
Водночас він попередив: якщо Україна здасть оборонні позиції на Донбасі, це відкриє ворогу шлях углиб країни - аж до Києва.
"Росії слід перестати вдавати, що вона може взяти решту, і почати переговори щодо того, що вона насправді може утримувати", - наголосив Келлог.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше Келлог також закликав до створення нової оборонної системи замість НАТО. Альянс він назвав "боягузливим" через позицію щодо Ірану, а серед потенційних надійних партнерів окремо згадав Україну як ефективного союзника.
Нагадаємо, у березні Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом - обох він назвав прямими і жорсткими людьми. Тоді ж спецпосланець підкреслив, що особисто виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.