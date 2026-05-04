Головна » Новини » Війна в Україні

"Ви програєте": Келлог звернувся з сильним посланням до Москви

09:00 04.05.2026 Пн
2 хв
Келлог порівняв Росію з СРСР в Афганістані - і не на користь Путіна
aimg Олена Чупровська
"Ви програєте": Келлог звернувся з сильним посланням до Москви Фото: колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Москва програє війну, а не виграє її, і закликав Росію сідати за стіл переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Читайте також: Голова МЗС Німеччини: перемога України над РФ - спільний інтерес НАТО

Росія не перемагає - Келлог

За словами Келлога, українські військові показали себе блискуче. З 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.

"Якби Росія справді перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте: ви не перемагаєте, ви програєте", - заявив Келлог.

&quot;Ви програєте&quot;: Келлог звернувся з сильним посланням до МосквиФото: Кіт Келлог пояснив, чому Росія повинна відновити переговори (інфографіка РБК-Україна)

Мільйон втрат і жодного прориву

Екс-спецпредставник нагадав, що голова Кремля Володимир Путін сам створив собі цю проблему. Росія вже втратила, за різними оцінками, від 1,2 до 1,4 мільйона людей убитими та пораненими.

Для порівняння: радянська армія пішла з Афганістану, втративши лише 18 000 солдатів. При цьому Москва досі не може взяти решту Донбасу - українські позиції там добре укріплені.

Поступки Росії - ключ до переговорів

Келлог також висловився про можливі переговори. На його думку, це - передусім європейське питання, і Європа повинна брати у ньому активну участь.

Водночас він попередив: якщо Україна здасть оборонні позиції на Донбасі, це відкриє ворогу шлях углиб країни - аж до Києва.

"Росії слід перестати вдавати, що вона може взяти решту, і почати переговори щодо того, що вона насправді може утримувати", - наголосив Келлог.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Келлог також закликав до створення нової оборонної системи замість НАТО. Альянс він назвав "боягузливим" через позицію щодо Ірану, а серед потенційних надійних партнерів окремо згадав Україну як ефективного союзника.

Нагадаємо, у березні Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом - обох він назвав прямими і жорсткими людьми. Тоді ж спецпосланець підкреслив, що особисто виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.

"Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ"
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги