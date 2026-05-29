Келлог анонсував візит до Києва та назвав терміни

18:30 29.05.2026 Пт
2 хв
Коли ексспецпредставник Трампа сподівається зустрітись з українцями?
Валерій Ульяненко
Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог розповів, що планує приїхати до Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив на Чорноморському безпековому форумі.

Він зауважив, що хотів би зараз бути з українцями, але, додав він, "на жаль це неможливо".

"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", - сказав він.

Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі США.

Нагадаємо, Кіт Келлог нещодавно заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що з 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.

Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував Альянс як "боягузливий" через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником.

Крім того, у березні Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, відзначивши, що обидва є прямими та рішучими людьми. Тоді ж він підкреслив, що особисто відвідував фронт і добре знає ситуацію зсередини.

РБК-Україна також писало, що російський диктатор занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II - останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
