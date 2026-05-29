Келлог анонсував візит до Києва та назвав терміни

Як повідомляє РБК-Україна , про це Келлог заявив на Чорноморському безпековому форумі.

Він зауважив, що хотів би зараз бути з українцями, але, додав він, "на жаль це неможливо".

"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", - сказав він.

Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі США.

Нагадаємо, Кіт Келлог нещодавно заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що з 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.

Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував Альянс як "боягузливий" через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником.