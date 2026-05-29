Келлог анонсував візит до Києва та назвав терміни
Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог розповів, що планує приїхати до Києва.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив на Чорноморському безпековому форумі.
Він зауважив, що хотів би зараз бути з українцями, але, додав він, "на жаль це неможливо".
"Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", - сказав він.
Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі США.
Нагадаємо, Кіт Келлог нещодавно заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що з 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.
Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував Альянс як "боягузливий" через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником.
Крім того, у березні Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, відзначивши, що обидва є прямими та рішучими людьми. Тоді ж він підкреслив, що особисто відвідував фронт і добре знає ситуацію зсередини.
