Келлог анонсировал визит в Киев и назвал сроки

18:30 29.05.2026 Пт
2 мин
Когда экс-спецпредставитель Трампа надеется встретиться с украинцами?
aimg Валерий Ульяненко
Келлог анонсировал визит в Киев и назвал сроки Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что планирует приехать в Киев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог заявил на Черноморском форуме по безопасности.

Он отметил, что хотел бы сейчас быть с украинцами, но, добавил он, "к сожалению это невозможно".

"Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", - сказал он.

Кроме того, бывший спецпосланник Трампа поблагодарил украинцев за их работу и поддержку партнерства с США.

Напомним, Кит Келлог недавно заявил, что Москва потерпит поражение в войне, а не одержит победу, и призвал Россию сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.

Ранее Келлог предлагал создать новую оборонную систему на замену НАТО. Он охарактеризовал Альянс как "трусливый" из-за его позиции по Ирану, а среди потенциально надежных партнеров отдельно выделил Украину, назвав ее эффективным союзником.

Кроме того, в марте Келлог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, отметив, что оба являются прямыми и решительными людьми. Тогда же он подчеркнул, что лично посещал фронт и хорошо знает ситуацию изнутри.

РБК-Украина также писало, что российский диктатор обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II - последним российским царем, которого расстреляли после его отречения.

