Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела

У четвер, 7 серпня, віряни згадують святого мученика Даміана Перського та перший день післясвята Преображення Господнього (Яблучного спаса). За народними прикметами цей день підказує, якою буде осінь та кінцівка літа.

РБК‑Україна розповідає, у кого сьогодні День ангела, які прикмети пророкують погоду та чого краще не робити цього дня.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

7 серпня - післясвято Преображення Господнього, день, що продовжує торжество великого свята Яблучного Спаса. У храмах звучать тропарі Преображення, продовжують освячувати плоди, зокрема яблука, як знак духовного оновлення.

Крім того, Церква вшановує мученика Даміана Перського - аскета, який жив у VII столітті за правління халіфів. Його мученицька смерть, згідно з переказами, стала символом непорушної віри у найважчі часи

Народні прикмети 7 серпня

Якщо день теплий і сухий - осінь буде довгою та м’якою.

Якщо вранці туман - чекай на ясну погоду і тривале бабине літо

Бджоли активні - зима буде холодною.

Гуси часто миються у воді - до затяжних дощів.

Дощ зранку - грибів буде вдосталь

Гучне квакання жаб - осінь буде довгою та теплою

Сильний вітер - зима прийде рано

Що не можна робити 7 серпня

За повір'ями, сьогодні не можна лаятися з рідними, особливо з матір’ю - це може принести негаразди в родину.

Також не варто бажати зла чи лихословити - вважається, що всі слова сьогодні мають подвійну силу.

Не рекомендовано переїдати, влаштовувати гучні забави та зневажливо ставитись до старших - день потребує поваги та вдячності.

У народі кажуть, що в цей день не можна купатися у відкритих водоймах, бо вода стає "важчою" та холодною, можна піти на дно.

Жінкам у цей день не можна займатися важкою роботою

Поспішні та серйозні рішення сьогодні приймати не варто

Іменини сьогодні святкують

Даміан

Анна

Марія

Михайло

Софія

Аліна

Павло

Які ще свята 7 серпня