Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела
У четвер, 7 серпня, віряни згадують святого мученика Даміана Перського та перший день післясвята Преображення Господнього (Яблучного спаса). За народними прикметами цей день підказує, якою буде осінь та кінцівка літа.
РБК‑Україна розповідає, у кого сьогодні День ангела, які прикмети пророкують погоду та чого краще не робити цього дня.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
7 серпня - післясвято Преображення Господнього, день, що продовжує торжество великого свята Яблучного Спаса. У храмах звучать тропарі Преображення, продовжують освячувати плоди, зокрема яблука, як знак духовного оновлення.
Крім того, Церква вшановує мученика Даміана Перського - аскета, який жив у VII столітті за правління халіфів. Його мученицька смерть, згідно з переказами, стала символом непорушної віри у найважчі часи
Народні прикмети 7 серпня
- Якщо день теплий і сухий - осінь буде довгою та м’якою.
- Якщо вранці туман - чекай на ясну погоду і тривале бабине літо
- Бджоли активні - зима буде холодною.
- Гуси часто миються у воді - до затяжних дощів.
- Дощ зранку - грибів буде вдосталь
- Гучне квакання жаб - осінь буде довгою та теплою
- Сильний вітер - зима прийде рано
Що не можна робити 7 серпня
За повір'ями, сьогодні не можна лаятися з рідними, особливо з матір’ю - це може принести негаразди в родину.
Також не варто бажати зла чи лихословити - вважається, що всі слова сьогодні мають подвійну силу.
Не рекомендовано переїдати, влаштовувати гучні забави та зневажливо ставитись до старших - день потребує поваги та вдячності.
У народі кажуть, що в цей день не можна купатися у відкритих водоймах, бо вода стає "важчою" та холодною, можна піти на дно.
Жінкам у цей день не можна займатися важкою роботою
Поспішні та серйозні рішення сьогодні приймати не варто
Іменини сьогодні святкують
- Даміан
- Анна
- Марія
- Михайло
- Софія
- Аліна
- Павло
Які ще свята 7 серпня
- Міжнародний день працівників освіти (у деяких країнах)
- День професійного спікера (оратора)
- День холостяка
- День маяка
Вас може зацікавити
- Як назвати дитину в серпні та у кого день ангела
- У якому місяці шлюб буде щасливим, а які не варто обирати для одруження
- Як вітати з днем ангела у віршах та своїми словами.
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.