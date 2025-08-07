ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела

Четвер 07 серпня 2025 05:54
UA EN RU
Яке свято 7 серпня та чому не можна купатися у водоймах: всі традицыъ, заборони, у кого День ангела Яке свято 7 серпня і що категорично заборонено робити (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У четвер, 7 серпня, віряни згадують святого мученика Даміана Перського та перший день післясвята Преображення Господнього (Яблучного спаса). За народними прикметами цей день підказує, якою буде осінь та кінцівка літа.

РБК‑Україна розповідає, у кого сьогодні День ангела, які прикмети пророкують погоду та чого краще не робити цього дня.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

7 серпня - післясвято Преображення Господнього, день, що продовжує торжество великого свята Яблучного Спаса. У храмах звучать тропарі Преображення, продовжують освячувати плоди, зокрема яблука, як знак духовного оновлення.

Крім того, Церква вшановує мученика Даміана Перського - аскета, який жив у VII столітті за правління халіфів. Його мученицька смерть, згідно з переказами, стала символом непорушної віри у найважчі часи

Народні прикмети 7 серпня

  • Якщо день теплий і сухий - осінь буде довгою та м’якою.
  • Якщо вранці туман - чекай на ясну погоду і тривале бабине літо
  • Бджоли активні - зима буде холодною.
  • Гуси часто миються у воді - до затяжних дощів.
  • Дощ зранку - грибів буде вдосталь
  • Гучне квакання жаб - осінь буде довгою та теплою
  • Сильний вітер - зима прийде рано

Що не можна робити 7 серпня

За повір'ями, сьогодні не можна лаятися з рідними, особливо з матір’ю - це може принести негаразди в родину.

Також не варто бажати зла чи лихословити - вважається, що всі слова сьогодні мають подвійну силу.

Не рекомендовано переїдати, влаштовувати гучні забави та зневажливо ставитись до старших - день потребує поваги та вдячності.

У народі кажуть, що в цей день не можна купатися у відкритих водоймах, бо вода стає "важчою" та холодною, можна піти на дно.

Жінкам у цей день не можна займатися важкою роботою

Поспішні та серйозні рішення сьогодні приймати не варто

Іменини сьогодні святкують

  • Даміан
  • Анна
  • Марія
  • Михайло
  • Софія
  • Аліна
  • Павло

Які ще свята 7 серпня

  • Міжнародний день працівників освіти (у деяких країнах)
  • День професійного спікера (оратора)
  • День холостяка
  • День маяка

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні Свята Прикмети
Новини
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Трамп зробив заяву про зустріч Віткоффа з Путіним
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО