Какой праздник 7 августа и почему нельзя купаться в водоемах: все традиции, запреты, у кого День ангела
В четверг, 7 августа, верующие вспоминают святого мученика Дамиана Персидского и первый день после праздника Преображения Господня (Яблочного спаса). По народным приметам этот день подсказывает, какой будет осень и концовка лета.
РБК-Украина рассказывает, у кого сегодня День ангела, какие приметы предсказывают погоду и чего лучше не делать в этот день.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
7 августа - послепраздник Преображения Господня, день, продолжающий торжество великого праздника Яблочного Спаса. В храмах звучат тропари Преображения, продолжают освящать плоды, в частности яблоки, как знак духовного обновления.
Кроме того, Церковь чтит мученика Дамиана Персидского - аскета, жившего в VII веке при правлении халифов. Его мученическая смерть, согласно преданию, стала символом незыблемой веры в самые тяжелые времена
Народные приметы 7 августа
- Если день теплый и сухой - осень будет долгой и мягкой.
- Если утром туман - жди ясную погоду и длительное бабье лето
- Пчелы активны - зима будет холодной.
- Гуси часто моются в воде - к затяжным дождям.
- Дождь с утра - грибов будет вдоволь
- Громкое кваканье лягушек - осень будет долгой и теплой
- Сильный ветер - зима придет рано
Что нельзя делать 7 августа
По поверьям, сегодня нельзя ругаться с родными, особенно с матерью - это может принести проблемы в семью.
Также не стоит желать зла или сквернословить - считается, что все слова сегодня имеют двойную силу.
Не рекомендуется переедать, устраивать громкие забавы и пренебрежительно относиться к старшим - день требует уважения и благодарности.
В народе говорят, что в этот день нельзя купаться в открытых водоемах, потому что вода становится "тяжелой" и холодной, можно пойти ко дну.
Женщинам в этот день нельзя заниматься тяжелой работой.
Поспешные и серьезные решения сегодня принимать не стоит
Именины сегодня празднуют
- Дамиан
- Анна
- Мария
- Михаил
- София
- Алина
- Павел
Какие еще праздники 7 августа
- Международный день работников образования (в некоторых странах)
- День профессионального спикера (оратора)
- День холостяка
- День маяка
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.