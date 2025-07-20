У якому місяці шлюб буде щасливим: прикмети та забобони, які реально варто знати

Коли саме одружитися, аби шлюб був довгим, щасливим і без зрад? У народі кажуть, що багато що залежить від місяця весілля. І навіть ті, хто не вірить у прикмети, часто перевіряють, чи не потрапили випадково у "нещасливу пору".

Які місяці підходять для весілля, а які обирати не варто, розповідає РБК-Україна.

Січень - союз суперечностей

Шлюб, укладений у січні, часто розглядають як випробування характерів. Народна прикмета каже: "У січні одружаться - швидко остудяться". Та водночас вважається, що січневе весілля об'єднує самостійних і сильних людей, які знають, чого хочуть. Цей союз символізує витримку, підтримку та повагу, а от романтика у таких союзах не на першому місці.

У давнину ще казали, що вінчання у січні невдале, бо можна рано лишитися вдовою або вдівцем.

Лютий - кохання на вістрі

Цей місяць для тих, хто любить ризикувати. Весілля у лютому може символізувати пристрасні, але непрості стосунки. Кажуть: "Лютнева пара - мов вогонь і лід". Такі шлюби нерідко проходять через випробування, але саме вони здатні встояти в найважчі часи.

Холодний місяць - гарячі почуття - саме так вважали наші предки й вірили, що такий шлюб буде тривати довго.

Березень - життя на чужині

Народна прикмета: "Березневе весілля - до розлуки". І хоч звучить тривожно, пояснення просте: вважали, що один з подружжя надовго виїде (на заробітки чи навчання). Але й інша інтерпретація існує - березневі пари часто обирають нестандартне життя, навіть життя в іншій країні.

Одне з подружжя може переїхати на чужу сторону - батьківщину іншого. Це може бути інтернаціональний шлюб, необхідність їхати на чужину через роботу або інші причини.

Квітень - не такий простий, як здається

Прикмета каже: "Квітневе весілля - як весна: то сонце, то грім". Така пара може переживати часті зміни в настрої або у фінансовій стабільності. Але якщо обидвоє вміють сміятися разом - зможуть пройти крізь будь-яку бурю.

У давнину казали, що у такому шлюбі спокою немає, бо присутня постійна нестабільність, однак почуття дуже палкі.

Травень - все життя маятися?

"У травні женишся - усе життя маєш маятися" - одна з найвідоміших українських прикмет. Її початки лежать у церковних заборонах та місячному календарі, де травень вважався невдалим. Проте в сучасному світі все залежить від пари, а не від місяця.

Червень - міцна пара

Червень традиційно вважається щасливим місяцем для весілля. Все цвіте, символізуючи початок чогось прекрасного. Такі шлюби часто гармонійні, стабільні, з хорошим побутом. Але може бракувати яскравих пристрастей.

Липень - дзеркало подружжя

Прикмета: "Яке життя буде в липні, таким і подружжя стане" - символізує дзеркальність у стосунках. Якщо один партнер нечесний чи холодний, другий швидко почне поводитись так само. А от у пар, де взаємна повага - усе буде міцно і злагоджено.

Серпень - союз лідерів

Це місяць сильних особистостей, і шлюб, укладений у серпні, зазвичай динамічний, енергійний, повний викликів. Подружжя може часто сперечатися, але саме такі пари найкраще розвивають спільну справу або бізнес.

Кінець літа - найкращий час для укладання шлюбу людям з пристрасним темпераментом - їхнє життя буде наповнене яскравими моментами.

Вересень - золоте весілля гарантоване

Прикмета: "Хто у вересні бере шлюб - той буде разом до старості". Вважалося, що вересневе весілля символізує мудрість, спокій та правильний вибір. Така пара здатна пережити будь-які життєві труднощі та залишитися разом.

Жовтень - логіка замість пристрасті

Шлюби цього місяця будуються на розумному підході та плануванні. Пара часто має чітку стратегію, бюджет, плани на роки вперед. Але є ризик, що пристрасть з часом поступиться звичці.

Також у давнину казали, що такі стосунки можуть бути заплутані та нестабільні. А ще молодят чекає багато конфліктів, розчарувань та непорозумінь.

Листопад - матеріальний успіх

Вважається, що листопадові шлюби приносять фінансову удачу. Такі пари мають шанс спільно досягти достатку, створити бізнес або придбати нерухомість. Головне - не ставити гроші вище за емоції.

Грудень - благословення згори

Прикмета каже: "Грудневе весілля - на щастя, бо Бог поруч". Шлюби, укладені в грудні, вважалися особливо захищеними. Вони символізують вірність, духовну єдність, довіру і турботу одне про одного.