Якби Путін хотів закінчити війну, не просив би про енергоблокаду України, - Зеленський

Зеленський сказав, що не обговорював питання енергоблокади з Фіцо. Проте були сигнали в медіа про те, що Путін вимагав таких дій від Словаччини.

"До речі, якщо людина хоче закінчити війну, то напевно вона не буде просити сусідів України робити енергоблокаду. Тому що йдеться про те, що він хоче атакувати нашу енергетику", - пояснив президент.

Зеленський додав, що Путін розуміє - Україна захищає енергетику, робить це вдало, імпортує електроенергію з Європи. Путін хоче заблокувати цей процес, але це зробити просто неможливо.

"По-перше, ми захищаємось, він постійно хоче зробити блокаду, але ми маємо право на імпорт і вдячні Словаччині. Мені здається, найстрашніше в тому, що вони підіймають це питання. І мені здається, що в цьому проблема. Що ми мало тиснемо на Росію, щоб вони думали про завершення війни", - резюмував президент.