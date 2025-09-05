RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Если бы Путин хотел закончить войну, не просил бы об энергоблокаде Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну. В противном случае он не просил бы словацкого премьера Роберта Фицо устроить "энергетическую блокаду" Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Фицо в Ужгороде.

Зеленский сказал, что не обсуждал вопрос энергоблокады с Фицо. Однако были сигналы в медиа о том, что Путин требовал таких действий от Словакии.

"Кстати, если человек хочет закончить войну, то наверняка он не будет просить соседей Украины делать энергоблокаду. Потому что речь идет о том, что он хочет атаковать нашу энергетику", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что Путин понимает - Украина защищает энергетику, делает это удачно, импортирует электроэнергию из Европы. Путин хочет заблокировать этот процесс, но это сделать просто невозможно.

"Во-первых, мы защищаемся, он постоянно хочет сделать блокаду, но мы имеем право на импорт и благодарны Словакии. Мне кажется, самое страшное в том, что они поднимают этот вопрос. И мне кажется, что в этом проблема. Что мы мало давим на Россию, чтобы они думали о завершении войны", - резюмировал президент.

Отметим, что сам Фицо заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не обсуждал возможность энергетической блокады Украины. По его словам, такой вопрос якобы вообще не поднимался во время его встречи с Путиным.

При этом, если верить стенограмме Кремля, во время встречи в Китае Фицо пожаловался главе Кремля, что Украина атакует "очень важную" для Словакии инфраструктуру. В ответ Путин предложил Словакии и другим странам Восточной Европы закрыть поставки газа и электроэнергии в Украину.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50. Ожидалось, что они обсудят вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

По итогам встречи президент Зеленский сообщил, что Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Также он предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

