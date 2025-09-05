ua en ru
Кремль бреше? Фіцо запевнив, що не говорив із Путіним про енергоблокаду України

Ужгород, П'ятниця 05 вересня 2025 19:27
Кремль бреше? Фіцо запевнив, що не говорив із Путіним про енергоблокаду України Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Офіс президента України)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не обговорював можливість енергетичної блокади України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави словацького уряду і президента України Володимира Зеленського.

Фіцо розповів, що під час зустрічі з Путіним обговорювали насамперед питання двостороннього співробітництва з Росією.

"Інформація, яку ви отримали, що йшлося про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом переговорів із Володимиром Путіним", - додав він.

Зустріч Фіцо і Путіна

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і російський диктатор Володимир Путін зустрілися цього тижня в Китаї.

Згідно зі стенограмою Кремля, Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. Очевидно, що йшлося про нафтопровід "Дружба".

У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України, щоб вона "зрозуміла, що є межі її поведінки в галузі порушення чужих інтересів".

До слова, ще в серпні Словаччина погрожувала припинити постачання в Україну дизельного палива, оскільки ЗСУ кілька разів атакували нафтопровід "Дружба".

Володимир Путін Російська Федерація Роберт Фіцо Електроенергія Війна в Україні
